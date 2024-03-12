“حاجة مسكرة في 10د” طريقة البسبوسة في البيت نفس طريقة المحلات .. ولادك مش هيبطلوا يطلبوها

تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية المفضلة لدى الجميع وخاصة في شهر رمضان المبارك، وتعتبر البسبوسة سهلة في إعدادها حيث تعتمد على مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل مطبخ وغير مكلفة، وتبحث كل أم عن طريقة البسبوسة في البيت دون الحاجة إلى شرائها من محلات الحلويات بالخارج، وسوف نوضح لكم في السطور التالية أبسط طريقة لعمل البسبوسة وبميزانية تناسب الجميع.

طريقة البسبوسة في البيت

مكونات عجينة البسبوسة:

2 كوب من دقيق السميد.

½ كوب من السكر الأبيض.

1 كوب من الزبادي.

كوب من الزبدة او السمنة المذابة.

كيس من الفانيليا.

2 ملعقة من عسل النحل الأبيض.

ماء.

1 ملعقة من البيكنج بودر .

مكونات شربات البسبوسة :

1 كوب من الماء.

½ كوب من السكر.

عصرة ليمون.

فانيليا.

1 ملعقة من الزبدة.

طريقة تحضير البسبوسة في البيت

بعد معرفة طريقة البسبوسة في البيت، توجد خطوات سهلة يمكنك القيام بها بعد تجهيز المكونات السابقة وهي كما يلي: