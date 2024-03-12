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“حاجة مسكرة في 10د” طريقة البسبوسة في البيت نفس طريقة المحلات .. ولادك مش هيبطلوا يطلبوها
طريقة البسبوسة في البيت
تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية المفضلة لدى الجميع وخاصة في شهر رمضان المبارك، وتعتبر البسبوسة سهلة في إعدادها حيث تعتمد على مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل مطبخ وغير مكلفة، وتبحث كل أم عن طريقة البسبوسة في البيت دون الحاجة إلى شرائها من محلات الحلويات بالخارج، وسوف نوضح لكم في السطور التالية أبسط طريقة لعمل البسبوسة وبميزانية تناسب الجميع.
طريقة البسبوسة في البيت
مكونات عجينة البسبوسة:
- 2 كوب من دقيق السميد.
- ½ كوب من السكر الأبيض.
- 1 كوب من الزبادي.
- كوب من الزبدة او السمنة المذابة.
- كيس من الفانيليا.
- 2 ملعقة من عسل النحل الأبيض.
- ماء.
- 1 ملعقة من البيكنج بودر .
مكونات شربات البسبوسة :
- 1 كوب من الماء.
- ½ كوب من السكر.
- عصرة ليمون.
- فانيليا.
- 1 ملعقة من الزبدة.
طريقة تحضير البسبوسة في البيت
بعد معرفة طريقة البسبوسة في البيت، توجد خطوات سهلة يمكنك القيام بها بعد تجهيز المكونات السابقة وهي كما يلي:
- نحضر وعاء ونضع به دقيق السميد والزبدة المذابة ونقوم بخلطهم معا برفق دون تحويلها إلى عجينة.
- يتم أضافة العسل والسكر والزبادي والبيكنج باودر ونقوم بخلطهم معا حتى يتكون مزيج ليس بالكثيف
- نحضر صينية البسبوسة وندهنها بالزبدة المذابة ونسكب المزيج ونساوي الصينية جيدا.
- وضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة 30 دقيقة.
- ونتركها حتى تتحول إلي اللون الذهبي فهذا إشارة على قرب جاهزيتها.
- وفي الوقت ذاته نقوم بتحضيره شربات البسبوسة وذلك بغلي الماء وإضافة السكر والفانيليا وعصرة الليمون ومعلقة الزبدة ونتركه حتى يغلي جيدا.
- نخرج الصينية من الفرن ونسكب الشربات عليها مباشرة وبعدها يمكن تزيين الصينية بالمكسرات المتنوعة او كما ترغبون.
- تقطع وتقدم في اطباق التقديم وبألف هنا.