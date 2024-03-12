اشترك الآن واحصل علي جوائز كبيرة جداً.. موعد مسابقة طائر السعيدة 2024 مع مايا العبسي عبر تردد قناة السعيدة اليمنية

ننشر لكم موعد مسابقة طائر السعيدة 2024، تعتبر مسابقة طائر السعيدة من أبرز برامج المسابقات التي تقدم في اليمن، وقد استحوذ هذا البرنامج على قلوب وعقول الكثيرين حيث تقوم بتقديمه المذيعة الشهيرة مايا العبسي، على أن تتم إذاعته خلال شهر رمضان المبارك، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

موعد مسابقة طائر السعيدة 2024

يتطلع الكثيرون في اليمن لمعرفة موعد مسابقة طائر السعيدة 2024، وسوف تتم إذاعة حلقات برنامج طائر السعيدة على قناة السعيدة الفضائية يوميًا خلال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة 10 مساءً، وسوف تتم إعادة البرنامج الساعة 3.30 صباحًا، وفكرة البرنامج عبارة عن طرح أسئلة في مجالات مختلفة سواء في الدين، التاريخ، الثقافة وغيرها خلال شهر رمضان، وسيتم التواصل مع الفائزين ومنحهم هدايا ثمينة سواء نقدية أو عينية، من يرغب في الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة عليه اتباع الخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى رابط مسابقة الطائر السعيدة من هنا .

أدخل اسمك بالكامل.

أدخل بعد ذلك رقم هاتفك.

حدد المحافظة التابع لها، ثم انقر على خانة اشتراك.

سيتم طرح مجموعة أسئلة عليك خاصة بالمسابقة قم بالإجابة عنها.

إذا كنت من الفائزين سيتم التواصل معك من قبل البرنامج من خلال رقم الهاتف المدخل.

تردد قناة السعيدة اليمنية على الأقمار الصناعية

يمكنكم استقبال قناة السعيدة اليمنية على الأقمار الصناعية المختلفة لمتابعة برنامج طائر السعيدة الذي تقدمه مايا العبسي، إليكم تردد قناة السعيدة اليمنية على القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة: 11900.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد قناة السعيدة اليمنية على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12187.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

أسئلة متنوعة من مسابقة طائر السعيدة

تعددت أنواع الأسئلة في مسابقة طائر السعيدة ومن هذه الأسئلة وإجابتها: