“غرامتك هُنـــــا ur.gov.iq“ مديرية المرور العامة الغرامات الرقم الالماني 2024 في العراق منصة أور

قامت مديرية المرور العامة العراقية بإنشاء منصة أور والتي يمكن من خلالها للتعرف على الغرامات والمخالفات المسجلة على السيارة الخاصة بك، كما أنه يمكنك من خلال تسديد تلك الغرامات وتحمي المواطن من أن يتم سحب السيارة منه وذلك توفيرا للوقت والجهد بدلا من الذهاب إلى المؤسسات المتخصصة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا كل ما يخص مديرية المرور العامة الغرامات الرقم الالماني.

مديرية المرور العامة الغرامات الرقم الالماني

يجب أنه من أكثر ما يميز الرقم الألماني أنه يتلك لديه باركور والذي يحمل جميع البيانات الخاصة بالسيارة وصاحب السيارة، للتعرف على المخالفات المسجلة على السيارة الخاصة بك، قم باتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أور. ثم بعد ذلك قم بالدخول على خيار الاستعلام عن المخالفات بالرقم الألماني. يرجى إدخال جميع البيانات المتعلقة بالسيارة الخاص بك. بمجرد الضغط على كلمة بحث سوف يظهر لك قائمة بالمخالفات المسجلة على السيارة ونوع المخالفة والوقت الذي تمت فيه المخالفة. يمكنك الاستعلام عن الغرامات أيضا

كيفية دفع غرامات المرور منصة أور

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تسديد المخالفات والخطوات كالتالي: