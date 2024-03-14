لو عايز تحمله mp3 اتفرج على فيديو اعلان فودافون رمضان 2024 عمرو دياب عامل حاجة خياااال

اعلان فودافون رمضان 2024 الذي تقدمه شركة فودافون، حيث أن فودافون تقدم كل عام اعلان غنائي يقدمه أحد أشهر مطربي بالوطن العربي وهذا العام سوف يقدمه الفنان عمرو دياب بالإضافة إلى أن الأغنية تعرف باسم الكلمة الحلوة كما أن شركة فودافون بمناسبة مرور 25 عامًا تضع شعار الكلمة الحلوة بتغير دنيا بحالها، وتقوم الشركة بشكر المستخدمين بعبارة شكرًا على كلمة حلوة بينا.

اعلان فودافون رمضان 2024

تقوم شركة فودافون بإصدار إعلان غنائي كل عام في شهر رمضان المبارك يعبر عن تجمع الشعب على كلمة واحدة، وهذا العام 2024 يقوم الفنان عمرو دياب بالغناء أما التمثيل فيقوم بها بعض الشباب، وتكون تفاصيل الاغنية كما يلي:

الغناء: عمرو دياب.

كلمات الأغنية: أيمن بهجت قمر.

الألحان: محمد مدين.

التوزيع: أسامة الهندي.

ميكس: أمير محروس.

اعلان فودافون في رمضان

تعتبر أغاني اعلان فودافون على مر السنوات في شهر رمضان المبارك من الأغاني المميزة التي تحمل العديد من الرسائل منها الترابط الأسري، بالإضافة إلى أهمية وجود الأصدقاء كما توضح معنى الحب وكيفية مقاومة اليأس والنجاح، وأسماء الأغاني التي جاءت في الاعلانات كالتالي:

عزوتنا ملايين.

قوتك فى عيلتك.

جمع حبايبك- (غناء عمرو دياب).

اللي بينا- (عمرو دياب).

وشفنا وياما الدنيا.

شكرًا من هنا لبكرا- (عمرو دياب واللاعب محمد صلاح).