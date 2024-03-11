سلي نهارك وثبت تحديث ببجي موبايل الأخير للأندرويد والأيفون 2024 واستمتع بآخر المعدات الجديدة

نعلم جميعًا لعبة ببجي، والتي انتشرت مؤخرًا بين عشاق ألعاب الفيديو من نوعية القتال والمغامرات، وكلنا في غنى عن اللعبة ونعمل خطوات تنزيلها، ولكن نجد اللاعبين الجُدد يتساءلون عن خطوات تحديث ببجي موبايل للأندرويد والأيفون، ونوضح لكم عبر تقرير اليوم خطوات تحديث اللعبة إلى الإصدار الأخيرة وأبرز المعلومات عن لعبة ببجي، تابعونا عبر “البديل”.

تحديث ببجي موبايل

يمكن لكل اللاعبين تحديث لعبة ببجي للموبايل والكمبيوتر إلى الإصدار الأخير بكل سهولة، حيث التحديث الجديد يعني الاستفادة من المزايا الجديدة التي يتم إضافتها إلى اللعبة، وبالتالي تزيد متعة اللاعب خلال اللعب، وبخطوات بسيطة للغاية يمكن التحديث، وذلك بالسير على الخطوات التالية:

الدخول أولًا إلى متجر البلاي أو الآب ستور حسب نوعية جهازك أندرويد أو أيفون.

أو حسب نوعية جهازك أندرويد أو أيفون. بداخل مربع البحث قم بكتابة لعبة ببجي موبايل.

في حالة إن كان هاتفك أيفون انقر على “تنزيل”، بينما في حالة الأندرويد، قم بالضغط على “تثبيت”.

بعدها تنتظر ثوانٍ معدودة وستكون اللعبة على الجهاز الخاص، ويمكن فتح اللعبة والاستمتاع بكل المزايا الموجودة بها.

أبزر المعلومات عن لعبة ببجي

وضحنا بالخطوات طريقة تثبيت تحديث ببجي موبايل، وبالنسبة لـ لعبة ببجي فهي واحدة من ألعاب الفيديو حيث المغامرات والقتال وساحات المعارك المفتوحة والتي تمتلأ بلاعبين مجهولي الهوية، وهي من الألعاب الجماعية عبر الإنترنت، والتي تحتاج إلى شبكة إنترنت وتكون متصلًا به أثناء اللعب، وهي لعبة قتال من أجل البقاء على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة، ويكون بحوزتك معدات وأسلحة تساعدك في البقاء وقتال الأعداء.