أضمن طريقة لعمل زبادي السحور!!! طريقة عمل الزبادي في المنزل زي الجاهز بالظبط

الزبادي من الأطعمة التي لا غنى عنها لصحة الإنسان، يوجد به البكتيريا النافعة التي تساعد على الوقاية من الأمراض، وتقوم بحماية المعدة والأمعاء، ويساعد على حماية العظام ويعزز مناعة الجسم، إلى جانب الزبادي للتخسيس والصحة بشكل عام، والزبادي من الوصفات الاساسية في شهر رمضان للسحور وتبحث كل ربة منزل عن طريقة عمل الزبادى بالمنزل كونه يخفف من الشعور بالعطش والجوع، ويكون مجهز بطريقة نظيفة ومضمونة وبتكلفة أقل، ونقدم لكم مزيد من التفاصيل فى هذا المقال.

طريقة عمل الزبادي بالمنزل

يعرف الزبادي في مصر واليمن والخليج باسم الزبادي، أما في الشام فهو معروف اللبن او الروب والرائب وتعني تخمير الزبادي ليكون كثيف ومغذي، وهذه طريقة عمل الزبادي بالمنزل دون إضافات.

المكونات:

2 لتر من الحليب.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع الحليب في وعاء على النار حتى الغليان.

ثم يرفع من على النار حتى يبرد قليلا ويصبح دافئا.

نقوم بإضافة الزبادي مع التقليب السريع.

يصب في اواني صغيرة الحجم مخصصة للزبادي.

ثم تترك في مكان دافئ ومظلم لمدة 7 ساعات على الأقل، أو يوضع في فرن دافئ على أن يكون قد سبق تشغيله لمدة 5 دقائق فقط.

ثم يطفأ بعدها ويترك الزبادي لمدة 7 ساعات، ثم يتم تقديمه وبالهناء.

طريقة عمل الزبادي بالمنزل بدون فرن

توجد وصفات مختلفة لعمل الزبادى بالمنزل وبأقل مجهود وهذا دون الحاجة إلى الفرن، وأفضل طريقة عمل الزبادي بالمنزل بدون فرن الطريقة التالية:

المكونات:

2 لتر من الحليب.

2 كوب من الزبادي.

طريقة التحضير: