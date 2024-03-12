مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC بطولة كريم عبد العزيز والإعادة طوال اليوم

يعتبر مسلسل الحشاشين واحد من الأعمال المميزة التي تم عرضها في موسم رمضان الجاري، ومن المتوقع أن يحصل على نسب مشاهدة مرتفعة وبالتحديد بعد نشر البرومو الخاص به والذي تسبب في إثارة جدل بسبب الكلمات التي يحملها والكلمات الغير مفهومة، وذلك ما جعل الكثير يتساءل حول تفسير تلك الكلمات وذلك ما سوف نقدمه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل الحشاشين رمضان 2024

تم عرض برومو مسلسل الحشاشين في الساعات القليلة السابقة وهو من بطولة الفنان القدير كريم عبدالعزيز، تم استخدام ترويدة فلسطينية في البرومو الدعائي وذلك ما جعل محركات البحث ازدادت بالتساؤل عن معاني الكلمات التي تم استخدامها، والإجابة هي كان يتم استخدام تلك اللغة من قبل السيدات الفلسطينية عندما يرغبوا في مراسلة أصدقائهم في السجن وكان يتم استبدال حرف في كل كلمة بحرف اللام وذلك حتى لا يفهمها العدو، يجب العلم أن الترويدة الفلسطينية من أبرز الأشياء التي تم استخدامها في التراث الفلسطيني.

موعد عرض مسلسل الحشاشين والقنوات الناقلة

المسلسل من أعمال المخرج المبدع بيتر ميمي وتأليف عبدالرحيم كمال، ويعرض على قناة dmc في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، ويعرض في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويعرض أيضا في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات، يعرض المسلسل أيضا على قناة دي إم سي دراما في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، ويمكنك أيضا متابعة المسلسل على منصة واتش إت الساعة 7 مساء، قم بالدخول على منصة yango play وتابع المسلسل ويعرض في تمام الساعة 7 مساء.

أبطال مسلسل الحشاشين