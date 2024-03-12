انطلق الآن.. أكواد وشفرات لعبة GTA San Andreas للموبايل والكمبيوتر “مهام وأسلحة ومعدات اللعبة كلها في جيبك”

عشاق لعبة جاتا الإصدار الأخير يبحثون في الوقت الحالي عن أكواد وشفرات لعبة GTA San Andreas، والتي واحدة من الطرق التي تساعدهم على الاستمتاع باللعبة أكثر وأكثر، ورغم قدم لعبة جاتا إلا أن البحث ما زال قائمًا عنها وعن النسخ الجديدة منها والتي تم تطويرها مؤخرًا لتُناسب العمل على أجهزة الموبايل، وفي تقرير اليوم نوضح لكم أكواد لعبة جاتا الجديدة وكيفية تحميل اللعبة، وذلك للاستمتاع بها في أي وقت على الجهاز، تابعوا معنا.

شفرات لعبة GTA San Andreas

نجد الكثير من عشاق لعبة جاتا يبحثون عن أكواد الغش والشفرات والتي تجعلهم يستمتعون أثناء اللعب، حيث الشفرات والأكواد تزيد من مُعدات اللاعب أثناء اللعبة، والذي يجعل اللعبة أكثر إثارة ومُتعة، وهذه الشفرات تجعلك خارقًا، ويمكن عمل أي شئ ترغب به في أي وقت وبكل سهولة، وتأتي الشفرات والرمز الخاص بها على النحو التالي:

الشفرة الكود المندفعة المظلة AIYPWZQP الصحة أو إصلاح السيارات HESOYAM الصحة المستمرة BAGUVIX التنفس باستمرار CVWKXAM النفاثة المندفعة ROCKETMAN سلاح مجموعة 1 LXGIWYL سلاح مجموعة 2 PROFESSIONALSKIT سلاح مجموعة 3 UZUMYMW التعامل بشكل مثالي مع السيارة STICKLIKEGLUE وضع الأدرينالين ANOSEONGLASS زخيرة مستمرة FULLCLIP زيادة المستوي TURNUPTHEHEAT مسح المستوي TURNDOWNTHEHEAT جسم بدين BTCDBCB الجسم العضلي BUFFMEUP الجسم النحيف KVGYZQK تعطيل المستوي AEZAKMI مستوى 6 نجوم BRINGITON احترام أقصى WORSHIPME نداء أقصى HELLOLADIES قدرة التحميل القصوى VKYPQCF القاتل المحترف PROFESSION

تحميل لعبة GTA San Andreas

يمكن بكل سهولة تحميل لعبة جاتا الإصدار الأخير منها من خلال خطوات سلسة وبسيطة، وتأتي على هذا الترتيب: