تكنولوجيا

انطلق الآن.. أكواد وشفرات لعبة GTA San Andreas للموبايل والكمبيوتر “مهام وأسلحة ومعدات اللعبة كلها في جيبك”

أمنية البازمنذ ساعتين
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شفرات لعبة GTA San Andreas
شفرات لعبة GTA San Andreas

عشاق لعبة جاتا الإصدار الأخير يبحثون في الوقت الحالي عن أكواد وشفرات لعبة GTA San Andreas، والتي واحدة من الطرق التي تساعدهم على الاستمتاع باللعبة أكثر وأكثر، ورغم قدم لعبة جاتا إلا أن البحث ما زال قائمًا عنها وعن النسخ الجديدة منها والتي تم تطويرها مؤخرًا لتُناسب العمل على أجهزة الموبايل، وفي تقرير اليوم نوضح لكم أكواد لعبة جاتا الجديدة وكيفية تحميل اللعبة، وذلك للاستمتاع بها في أي وقت على الجهاز، تابعوا معنا.

شفرات لعبة GTA San Andreas

نجد الكثير من عشاق لعبة جاتا يبحثون عن أكواد الغش والشفرات والتي تجعلهم يستمتعون أثناء اللعب، حيث الشفرات والأكواد تزيد من مُعدات اللاعب أثناء اللعبة، والذي يجعل اللعبة أكثر إثارة ومُتعة، وهذه الشفرات تجعلك خارقًا، ويمكن عمل أي شئ ترغب به في أي وقت وبكل سهولة، وتأتي الشفرات والرمز الخاص بها على النحو التالي:

الشفرةالكود
المندفعة المظلةAIYPWZQP
الصحة أو إصلاح السياراتHESOYAM
الصحة المستمرةBAGUVIX
التنفس باستمرارCVWKXAM
النفاثة المندفعةROCKETMAN
سلاح مجموعة 1LXGIWYL
سلاح مجموعة 2PROFESSIONALSKIT
سلاح مجموعة 3UZUMYMW
التعامل بشكل مثالي مع السيارةSTICKLIKEGLUE
وضع الأدرينالينANOSEONGLASS
زخيرة مستمرةFULLCLIP
زيادة المستويTURNUPTHEHEAT
مسح المستويTURNDOWNTHEHEAT
جسم بدينBTCDBCB
الجسم العضليBUFFMEUP
الجسم النحيفKVGYZQK
تعطيل المستويAEZAKMI
مستوى 6 نجومBRINGITON
احترام أقصىWORSHIPME
نداء أقصىHELLOLADIES
قدرة التحميل القصوىVKYPQCF
القاتل المحترفPROFESSION

تحميل لعبة GTA San Andreas

يمكن بكل سهولة تحميل لعبة جاتا الإصدار الأخير منها من خلال خطوات سلسة وبسيطة، وتأتي على هذا الترتيب:

  • التوجه إلى متجر البلاي أو الآب ستور، أو حتى ملف لعبة جاتا والمتاح على موقعها الرسمي على الشبكة.
  • كتابة في مربع البحث لعبة جاتا، وحدد رقم النسخة الذي ترغب في الحصول عليها.
  • انقر على تنزيل وسيتم تثبيت اللعبة على الجهاز والاستمتاع بها وبأكوادها.
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أمنية البازمنذ ساعتين
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