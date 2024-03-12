انطلق الآن.. أكواد وشفرات لعبة GTA San Andreas للموبايل والكمبيوتر “مهام وأسلحة ومعدات اللعبة كلها في جيبك”
عشاق لعبة جاتا الإصدار الأخير يبحثون في الوقت الحالي عن أكواد وشفرات لعبة GTA San Andreas، والتي واحدة من الطرق التي تساعدهم على الاستمتاع باللعبة أكثر وأكثر، ورغم قدم لعبة جاتا إلا أن البحث ما زال قائمًا عنها وعن النسخ الجديدة منها والتي تم تطويرها مؤخرًا لتُناسب العمل على أجهزة الموبايل، وفي تقرير اليوم نوضح لكم أكواد لعبة جاتا الجديدة وكيفية تحميل اللعبة، وذلك للاستمتاع بها في أي وقت على الجهاز، تابعوا معنا.
شفرات لعبة GTA San Andreas
نجد الكثير من عشاق لعبة جاتا يبحثون عن أكواد الغش والشفرات والتي تجعلهم يستمتعون أثناء اللعب، حيث الشفرات والأكواد تزيد من مُعدات اللاعب أثناء اللعبة، والذي يجعل اللعبة أكثر إثارة ومُتعة، وهذه الشفرات تجعلك خارقًا، ويمكن عمل أي شئ ترغب به في أي وقت وبكل سهولة، وتأتي الشفرات والرمز الخاص بها على النحو التالي:
|الشفرة
|الكود
|المندفعة المظلة
|AIYPWZQP
|الصحة أو إصلاح السيارات
|HESOYAM
|الصحة المستمرة
|BAGUVIX
|التنفس باستمرار
|CVWKXAM
|النفاثة المندفعة
|ROCKETMAN
|سلاح مجموعة 1
|LXGIWYL
|سلاح مجموعة 2
|PROFESSIONALSKIT
|سلاح مجموعة 3
|UZUMYMW
|التعامل بشكل مثالي مع السيارة
|STICKLIKEGLUE
|وضع الأدرينالين
|ANOSEONGLASS
|زخيرة مستمرة
|FULLCLIP
|زيادة المستوي
|TURNUPTHEHEAT
|مسح المستوي
|TURNDOWNTHEHEAT
|جسم بدين
|BTCDBCB
|الجسم العضلي
|BUFFMEUP
|الجسم النحيف
|KVGYZQK
|تعطيل المستوي
|AEZAKMI
|مستوى 6 نجوم
|BRINGITON
|احترام أقصى
|WORSHIPME
|نداء أقصى
|HELLOLADIES
|قدرة التحميل القصوى
|VKYPQCF
|القاتل المحترف
|PROFESSION
تحميل لعبة GTA San Andreas
يمكن بكل سهولة تحميل لعبة جاتا الإصدار الأخير منها من خلال خطوات سلسة وبسيطة، وتأتي على هذا الترتيب:
- التوجه إلى متجر البلاي أو الآب ستور، أو حتى ملف لعبة جاتا والمتاح على موقعها الرسمي على الشبكة.
- كتابة في مربع البحث لعبة جاتا، وحدد رقم النسخة الذي ترغب في الحصول عليها.
- انقر على تنزيل وسيتم تثبيت اللعبة على الجهاز والاستمتاع بها وبأكوادها.