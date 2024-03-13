أحلى حلويات لست البيت طريقة عمل كنافة بالكاستر في البيت وبأقل تكاليف ممكن تتخيليها
طريقة عمل كنافة بالكاستر، مع دخول شهر رمضان المبارك يحتار الكثير من الصائمين بعد إفطارهم في صنع الحلويات، حيث أن الحلويات لها مذاق مختلف في شهر رمضان المبارك، كما أنه من أهم الأصناف الخاصة بالحلويات الرمضانية هي الكنافة بجميع أنواعها، فلا يوجد أحد لا يحب تناول الكنافة بعد الإفطار، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن طريقة عمل كنافة بالكاستر وعن مكونات تلك الطريقة.
طريقة عمل كنافة بالكاستر
يتميز شهر رمضان المبارك بأن له العديد من الطقوس المميزة التي تجعله يختلف عن باقي الأشهر الاخرى، فمن ضمن تلك الطقوس هي الحلويات، فيتميز رمضان بتنوع أصناف الحلويات به، فسنتعرف اليوم على طريقة عمل كنافة بالكاستر ومكونات تلك الوصفة كالآتي:
- كنافة بمقدار نصف كيلو.
- سكر مطحون ناعم بمقدار كوب واحد.
- سمنة لينة بمقدار كوب واحد.
- لبن اسئل بمقدار 2 كوب.
- حليب سائل بمقدار 2 كوب.
- كاسترد بودر بمقدار 3 ملاعق كبيرة.
- قشطة بمقدار نصف كوب.
- فانيليا سائلة بمقدار ملعقة واحدة.
- شربات بمقدار 2 كوب.
- بعض من الفستق المجروش.
كيفية عمل الكنافة بالكاستر
يتساءل الجميع حول طريقة عمل الكنافة بالكاستر لكي يقوموا بتنفيذها في أول أيام رمضان، فبعد أن تعرفنا وقمنا بتحضير جميع المكونات السابقة الخاصة بالوصفة نقوم بإتباع الخطوات التالية لتحضيرها:
- يتم وضع اللبن أولًا على النار ومن ثم يتم وضع الكاسترد البودر مع التقليب.
- يتم تقليب الخليط السابق لكي يتم إذابة الكاسترد ومن ثم جعل القوام متماسكًا.
- يتم وضع الفانيليا ومن ثم التقليب ورفع الخليط من على النار.
- يتم إضافة القشطة ومن ثم خلط جميع المكونات مع بعضها.
- يتم ترك الخليط لكي يبرد ومن ثم يتم البدء بتحضير الكنافة.
- يتم وضع الكنافة في طبق كبير ومن ثم إضافة السمن والسكر.
- يتم تحضير صينية ودهنها جيدًا بالسمن ومن ثم وضع نصف مقدار الكنافة فيها مع الضغط.
- يتم إضافة طبقة من الكاسترد المجهز ومن ثم يتم وضع طبقة أخرى من الكنافة.
- يتم تسوية الكنافة في الفرن لمدة تصل إلى 30 دقيقة على درجة حرارة متوسطة.
- يتم إضافة الشربات والفستق إلى الكنافة وتقديمها.