أحلى حلويات لست البيت طريقة عمل كنافة بالكاستر في البيت وبأقل تكاليف ممكن تتخيليها

طريقة عمل كنافة بالكاستر، مع دخول شهر رمضان المبارك يحتار الكثير من الصائمين بعد إفطارهم في صنع الحلويات، حيث أن الحلويات لها مذاق مختلف في شهر رمضان المبارك، كما أنه من أهم الأصناف الخاصة بالحلويات الرمضانية هي الكنافة بجميع أنواعها، فلا يوجد أحد لا يحب تناول الكنافة بعد الإفطار، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن طريقة عمل كنافة بالكاستر وعن مكونات تلك الطريقة.

طريقة عمل كنافة بالكاستر

يتميز شهر رمضان المبارك بأن له العديد من الطقوس المميزة التي تجعله يختلف عن باقي الأشهر الاخرى، فمن ضمن تلك الطقوس هي الحلويات، فيتميز رمضان بتنوع أصناف الحلويات به، فسنتعرف اليوم على طريقة عمل كنافة بالكاستر ومكونات تلك الوصفة كالآتي:

كنافة بمقدار نصف كيلو.

سكر مطحون ناعم بمقدار كوب واحد.

سمنة لينة بمقدار كوب واحد.

لبن اسئل بمقدار 2 كوب.

حليب سائل بمقدار 2 كوب.

كاسترد بودر بمقدار 3 ملاعق كبيرة.

قشطة بمقدار نصف كوب.

فانيليا سائلة بمقدار ملعقة واحدة.

شربات بمقدار 2 كوب.

بعض من الفستق المجروش.

كيفية عمل الكنافة بالكاستر

يتساءل الجميع حول طريقة عمل الكنافة بالكاستر لكي يقوموا بتنفيذها في أول أيام رمضان، فبعد أن تعرفنا وقمنا بتحضير جميع المكونات السابقة الخاصة بالوصفة نقوم بإتباع الخطوات التالية لتحضيرها: