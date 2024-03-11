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طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة على أصولهااا زي بتاع الحلواني!!! «خطوة بخطوة»
طريقة عمل الكنافة بالقشطه الكدابة
الكنافة بالقشطة الكدابة من الوصفات الشهية التي يتم القيام بها كثيرا في شهر رمضان المبارك، تبحث الأمهات عن طريقة عمل الكنافة بالقشطه الكدابة مثل محلات الحلويات الجاهزة حتى لا تفشل منهم وبأقل تكلفة، وتعد الكنافة من الأطباق الخاصة بالحلويات التي مكانة خاصة في شهر رمضان ونقدم لكم طريقة عملها بالتفصيل خطوة بخطوة فى التقرير التالى.
طريقة عمل الكنافة بالقشطه الكدابة
المكونات:
- نصف كيلو من الكنافة.
- نصف كوب من السكر البودرة.
- كوب إلا ربع من السمن او خليط السمن والزيت.
- نصف كيلو من الحليب.
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا لعمل القشطة.
- فانيليا.
- ثلاث ملاعق من السكر لتحلية القشطة.
- 2 كوب من شربات ثقيل لسقي الكنافة.
طريقة تحضير الكنافة بالقشطه الكدابة
يمكن تنفيذ طريقة عمل الكنافة بالقشطه الكدابة، عن طريق إتباع الخطوات التالية:
- نبدأ بعمل القشطة فنحضر وعاء عميق ونضع فيه الحليب ونتركه يغلي ونضيف اليهم ثلاثة ملاعق السكر ثم نضيف النشا بعد أن نضعهم في ربع كوب من الماء بالتدريج حتى يتم الحصول على قوام مناسب لقشطة الكنافة ونتركها تبرد.
- نقوم بتحضير الكنافة ونقوم بتفكيكها ويتم تقطيعها صغير جدا ثم نغلفها بالسكر البودرة.
- نقوم بوضع مقدار من السمن ونلف الكنافة به حتى تتشرب كلها.
- نجهز صينية ونضع بها ملعقة من السمن ثم نضع نصف مقدار الكنافة ونقوم بتسوية الجوانب جيدا.
- نقوم بوضع المهلبية أو القشطة التي قمنا بتحضيرها في المنتصف ثم نضع باقي الكنافة ونقوم بتسويه الوجه جيدا.
- ثم ندخل الصينية الفرن بأرضية الفرن لمدة ربع ساعة، ثم نخرج الصينية ونقوم بقلبها ونضع ملعقة اخري من السمن ونضع الكنافة على الوجه الأخر وندخلها الفرن وعند النضج التام نخرجها ونسقيها بالشربات البارد.
- تقطع بعد تبرد وتقدم في أطباق التقديم.