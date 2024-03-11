طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة على أصولهااا زي بتاع الحلواني!!! «خطوة بخطوة»

الكنافة بالقشطة الكدابة من الوصفات الشهية التي يتم القيام بها كثيرا في شهر رمضان المبارك، تبحث الأمهات عن طريقة عمل الكنافة بالقشطه الكدابة مثل محلات الحلويات الجاهزة حتى لا تفشل منهم وبأقل تكلفة، وتعد الكنافة من الأطباق الخاصة بالحلويات التي مكانة خاصة في شهر رمضان ونقدم لكم طريقة عملها بالتفصيل خطوة بخطوة فى التقرير التالى.

طريقة عمل الكنافة بالقشطه الكدابة

المكونات:

نصف كيلو من الكنافة.

نصف كوب من السكر البودرة.

كوب إلا ربع من السمن او خليط السمن والزيت.

نصف كيلو من الحليب.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا لعمل القشطة.

فانيليا.

ثلاث ملاعق من السكر لتحلية القشطة.

2 كوب من شربات ثقيل لسقي الكنافة.

طريقة تحضير الكنافة بالقشطه الكدابة

يمكن تنفيذ طريقة عمل الكنافة بالقشطه الكدابة، عن طريق إتباع الخطوات التالية: