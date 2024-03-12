“شباب البومب 12” التريند الأول في الخليج تابع الحلقة الثانية مع فيصل العيسي على شاشة روتانا خليجية

تزامنًا مع بداية شهر رمضان المبارك بدأ موسم عرض المسلسلات الرمضانية التي تقوم بتسلية المشاهدين بعد الإفطار، أبرز المسلسلات التي تُعرض هذا العام هو مسلسل “شباب البومب 12″، حيث يناقش قضايا الشباب السعودي والمشاكل الإجتماعية والشخصية التي يواجهها ولكن بطريقة فكاهية ومرحة لتقليل حجم المشكلة بالنسبة للمشاهدين، في هذا المسلسل تم التعاقد مع شخصيات بارزة في الفن الخليجي مثل الفنان فيصل العيسى، لذلك يبحث العديد من محبي المسلسلات عن موعد عرضه وهو ما نوضحه لكم خلال الفقرة التالية.

موعد عرض مسلسل شباب البومب 12

صرح فيصل العيسى عبر صفحته الشخصية على منصة “إكس” أن مسلسل “شباب البومب 12″ من أفضل المسلسلات التي قام بالاشتراك فيها حيث عبر عن سعادته في المشاركة مع زملاء العمل سليمان المقيطيب ومهند الجميلي، كما أنه قام بالكشف عن القنوات الناقلة لهذا العمل الفني حيث يمكنكم متابعة المسلسل حصريًا على قناة روتانا خليجية وذلك بعد ساعة الإفطار بتوقيت مكة المكرمة، ينتظر العديد من محبي فيصل العيسى مسلسله إذ قد أبدع في الإعلان الترويجي له مما زاد من تشويق المشاهدين.

تردد قناة روتانا خليجية الجديد

إلى جميع عشاق المسلسلات الخليجية والعربية يمكنكم الآن متابعة مسلسلاتكم المفضلات عبر شاشة قناة روتانا خليجية، حيث تطرح أحدث وأبرز المسلسلات العربية التي يبحث عنها الجميع في كل مكان، كما أنها في الشهر المبارك ستحرص على عرض مسلسل “شباب البومب 12” حصريًا، إذ لاقى إعجاب العديد من الأشخاص قبل عرضه على شاشة التلفاز، فيما أدناه نطرح لكم تردد قناة روتانا الجديد عبر الأقمار الصناعية:

#شباب_البومب رأيكم في حلقة اليوم ( بوعبود ) وحلقتنا بكرا بعنوان (فال بومب ) الساعة ٦:٣٠م حصرياً على قناة روتانا خليجية🫶 pic.twitter.com/771BM32wDR — فيصل العيسى (@faisalalesaa) March 11, 2024

تردد قناة روتانا خليجية 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12226

معامل تصحيح الخطأ:5/6

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: H

الجودة: SD

تردد قناة روتانا خليجية 2

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11843

معامل تصحيح الخطأ:3/4

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: H

الجودة: SD

مشاهدة مسلسل شباب البومب الحلقة 2

المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج عبدالرحمن محمود، يجمع نخبة من النجوم البارزين في عالم الفن، حيث يشارك في بطولته كل من: عبدالعزيز الفريحي، ومحمد الدوسري، ومهند الجميلي، وسلمان المقيطيب، وفيصل المسيعيد، وعبدالعزيز برناوي، ويضيف للمسلسل لمسة فنية متميزة الفنان علي المدفع، والفنانة شفيقة يوسف، ومحمد الحربي، وطرفة الشريف، وشروق باوزير، وهيلدا ياسين، ومريم عبدالرحمن، ونجود أحمد، بالإضافة إلى تواجد عدد من ضيوف الشرف الذين يضفون جاذبية إضافية للعمل.