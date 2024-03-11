شوف هيتعرض امتى.. حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024 بطولة محمد رمضان

حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024، بعد إعلان مسلسلات رمضان على القنوات التلفزيونية حيث لاحظوا بعدم إعلان مسلسل جعفر العمدة للمخرج محمد سامي، لذلك سنوضح لكم جميع الإجابات حول تساؤلاتكم, فتابعونا.

حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024

ينتظر الشعب المصري عرض الحلقة الأولى من مسلسل محمد رمضان ولا يعرفون ما هي حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024، فلم يتم العرض حتى الآن فهناك مجموعة من الأسباب التي تؤكد على عدم مشاركة محمد رمضان هذا العام أهمها معارضة المخرج الشهير محمد سامي على السيناريو الخاص بالجزء الثاني، كما أكد مصدر موثوق قام بالاجتماع مع المخرج وبطل المسلسل نفس الخبر، الجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان يقوم بالتصوير في فيلمه الجديد باسم العمدة فمن المقرر أن يتم عرضه في عيد الأضحى القادم 2024.

لا يجب أن ننسى أن الجزء الأول قد حقق المسلسل أعلى نسب مشاهدة مما جعله يتصدر مواقع التواصل على مستوى العالم العربي، الذي كان من تأليف وإخراج المخرج محمد السامي، حيث كتب السيناريو ودارت الحداثة في إطار اجتماعي الذي قدمه أبطال المسلسل بالمنطقة الشعبية السيدة زينب فقد كان يعيش فيه مع اخواته وأمه وزوجاته الأربعة.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك في مسلسل جعفر العمدة مجموعة من اكبر الممثلين في مصر وهما: