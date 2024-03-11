ثبتها على جهازك.. تنزيل تردد قناة المسار Al Masar الجديد 2024 بجودة HD

يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على التردد الجديد لقناة المسار الفضائية التي تقوم على تقديم محتوى متنوع ومميز لا يتوفر في أي قناة أخر، إضافة إلى أن القناة يمكن استقبالها على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا لمجموعة من المعلومات التي نوضحها لكم في السطور التالية.

تردد قناة المسار الفضائية على النايل سات

يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة المسار الفضائية النايل سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

بينما التردد الخاص بالقناة فهو 10873.

معدل الترميز لقناة المسار الفضائية فهو 27500.

استقطاب قناة المسار الفضائية يكون عمودي.

تردد ثاني لقناة المسار الفضائية 2024 النايل سات

يوجد تردد أخر لقناة السار الليبية على النايل سات، وفقًا للبيانات التالية:-

التردد يكون 11315.

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

استقطاب قناة المسار الليبية فهو عمودي.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

كيف استقبل قناة المسار الليبية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة المسار الليبية على الأقمار الصناعية، وفقًا لما يلي:-