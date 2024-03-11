خراب مستعجل.. قائمة أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 2024/3/11 وفقاً للجنة التسعير التلقائي

يتساءل المواطنين عن أسعار البنزين والسولار اليوم، حيث تسيطر عليهم حالة من الترقب الشديد بشأن الأسعار المتوقعة بعد القرارات الجديدة التي أعلنت عنها لجنة التسعير التلقائي، وذلك بعد أيام من قرارات البنك المركزي المصري الخاصة برفع الفائدة وتحرير سعر الصرف، مما أدى إلى تحرك أسعار الدولار في جميع البنوك بشكل رسمي ليصل إلى أعلى معدلاته ويسجل 50 جنيه، لذا يتابع الكثير من المواطنين الأسعار الجديدة للبنزين والسولار وهل سوف يرتفع سعره هو الآخر خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية والحروب العالمية وارتفاع معدلات التضخم التي تسيطر على أغلب الدول.

أسعار البنزين والسولار اليوم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان رسمي سابق أنها سوف تقوم بتحديد أسعار جميع المواد البترولية سواء إذا كانت مرتفعة أو منخفضة، وذلك وفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي، وفيما يلي نستعرض أسعار البنزين والسولار اليوم التي لن يحدث فيها أي تغيير حتى هذه اللحظة وتكون على هذا النحو التالي:

سعر لتر بنزين 95: 12.50 ج.م

سعر لتر بنزين 92: 11.50 ج.م

سعر لتر بنزين 80: 10.00 ج.م

سعر لتر السولار: 7.28 ج.م

سعر لتر الكيروسين: 8.25 ج.م

سعر اسطوانة بوتاجاز: 70.00 ج.م

موعد انعقاد لجنة تسعير المنتجات البترولية

من المقرر انعقاد لجنة تسعير المنتجات البترولية بشكل رسمي خلال شهر مارس الجاري، وذلك بعد تصريحات المهندس حسن نصر الذي أوضح أن تنبؤات الأسعار الجديدة صعبة للغاية خاصةً في ظل الظروف والأوضاع الإقتصادية وعدم استقرار الأسعار الذي يشير حتمًا إلى زيادة في أسعار جميع المنتجات البترولية في جميع محافظات الجمهورية.