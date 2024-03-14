عشان ما تحتاريش يا ست الكل..أفضل خمس وجبات للعزومات في رمضان شهر الخير لكل الناس

أفضل خمس وجبات للعزومات خلال شهر رمضان المبارك من أهم ما يشغل اهتمام جميع السيدات في الوقت الحالي، حيث تكثر العزومات خلال الشهر الكريم وترغب السيدات في تقديم أطباق مختلفة ومتنوعة خلال وجبة الإفطار لجميع الأشخاص المعزومين لديها، ولهذا إليكِ سيدتي أهم خمس وجبات يمكن تقديمهم في التالي.

أفضل خمس وجبات للعزومات

توجد العديد من الوجبات التي يمكن تقديمها في العزومات بشكل عام، لكن أهم تلك الوصفات وهي وصفة البط بالبرتقال يقدم مع مجموعة من أصناف المحاشي المنوعة مثل محشي الكوسة والباذنجان والكرنب، ويتم تقديم بجانبها سمبوسك محشية لحمة مفرومة مع سلطة خضراء، كما يمكن تقديم الحمام المحشي بالفريك بجانبه.

وجبات الدجاج للعزومات

يمكن تقديم الدجاج المشوي بجانب أرز بسمتي بالمكسرات وشوربة لسان عصفور وسلطات، ويمكن تحضير صينية مكرونة بالبشاميل والتي تعد من الوصفات المميزة إلى الكثير من الأشخاص، كما يمكن تقديم وجبة أخرى بالدجاج من خلال تحضير الفراخ البانية بجانب مكرونة بالصلصة وسلطة خضرا وبطاطس وطبق شوربة خضار مع تقديم كفتة لحمة بجانبها.

أهم الوجبات التي تقدم في العزومات

يمكن تقديم وجبة الملوخية بالأرانب وأرز بالشعرية وأرانب محمرة في الفرن، ويتم تقديم جلاش بالجبن بجانب سلطة خضراء، وتعد من الوصفات المفضلة لدى جميع الأشخاص.

وجبات الأسماك في العزومات

يمكن تقديم وجبة السمك المقلي أو المشوي بجانب أرز الصيادية ومكرونة بالصوص الأبيض والجمبري، مع تقديم سلطة بابا غنوج وسلطة خضراء، ويتم تقديم مجموعة من السردين أو السبيط المحمر.

وجبات النواشف في العزومات

يمكن تقديم وجبات النواشف مثل السمبوسك بجميع حشواته بالإضافة إلى الحواوشي، كذلك يمكن تقديم صواني اللازانيا ومع الكفتة أو ستيك اللحمة بجانب سلطة خضراء وشوربة خضار.