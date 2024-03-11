«المقارنة شرسة»…مش عارف تشتري أية!!.. مقارنة بين ريلمي 12 بلس وRealme 12 Pro Plus

تشهد شركة ريلمي الصينية تطورا ملحوظا في سوق الهواتف الذكية بإصدارها لعدد كبير من الهواتف الذكية التي تتميز بمواصفات عالية وأسعار منافسة، ومن بين هذه الهواتف نجد ريلمي 12 بلس وريلمي 12 برو بلس، حيث تعتبر هاتان الهاتفان من بين أحدث الهواتف التي طرحتها الشركة وفي هذا المقال، سنقوم بعرض مقارنة شاملة بين الهاتفين لنتعرف على الفروقات بينهما.

مواصفات ريلمي 12 بلس:

يأتي ريلمي 12 بلس بشاشة بحجم 6.6 بوصة ودقة عالية بدقة وضوح 1080 × 2400 بكسل، مما يجعل من تجربة المشاهدة أكثر إشراقا ووضوحا ويعمل الهاتف بمعالج قوي من نوع Snapdragon 750G، الذي يوفر أداء سلسا وسريعا للهاتف.

ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بحجم 6 أو 8 جيجابايت، مما يجعله قادرا على تشغيل التطبيقات والألعاب بكفاءة عالية.

وبالنسبة للتخزين، يأتي الهاتف بخيارين: 128 أو 256 جيجابايت من المساحة.

يأتي ريلمي 12 بلس بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة فائقة الوضوح بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويأتي الهاتف بكاميرا امامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة مستخدم ColorOS 12 لتجربة استخدام سلسة وسهلة.

مواصفات ريلمي 12 برو بلس

على الجانب الآخر، يأتي ريلمي 12 برو بلس بشاشة أكبر بحجم 6.7 بوصة ودقة عالية بدقة وضوح 1440 × 3200 بكسل، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة وواضحة. ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 888، الذي يعتبر من أقوى المعالجات في السوق حاليًا، ويوفر أداء سريع وفعال. كما يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بحجم 8 أو 12 جيجابايت لتشغيل التطبيقات بكفاءة وسلاسة، ويأتي بخيارين للتخزين 256 أو 512 جيجابايت. يأتي ريلمي 12 برو بلس بنظام ثلاثي الكاميرات في الخلف بدقة 108 ميجابكسل، 16 ميجابكسل و8 ميجابكسل على التوالي، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة. ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة مستخدم ColorOS 13 لتجربة استخدام حديثة ومميزة.

مقارنة بين ريلمي 12 بلس وRealme 12 Pro Plus

بناء على المقارنة السابقة، يمكن القول بأن ريلمي 12 برو بلس يأتي بمواصفات وأداء أفضل مقارنة بريلمي 12 بلس فإذا كنت تبحث عن هاتف بميزات عالية وأداء ممتاز، فإن ريلمي 12 برو بلس هو الخيار الأنسب لك ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات جيدة وبسعر معقول، فإن ريلمي 12 بلس يعتبر خيارا جيدا أيضا، اختر الهاتف الذي يناسب احتياجاتك وميزانيتك واستمتع بتجربة استخدام رائعة مع هواتف ريلمي.