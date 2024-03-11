مفاجآت الموسم الجديد.. موعد عرض برنامج قلبي اطمأن الموسم السابع رمضان 2024

يترقب محبو الخير والإنسانية عودة الإعلامي الإماراتي غيث في مغامرة جديدة من التعطش لفعل الخير في برنامج “قلبي اطمأن” في الموسم السابع خلال شهر رمضان المبارك لسنة 2024، تم الإعلان عن مواعيد عرض برنامج غيث الإماراتي بشكل رسمي ومواعيده عبر حسابات البرنامج الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار تساؤلات في أذهان الجمهور حول القناة التي ستعرض البرنامج والتوقيت المحدد، وسوف نتناول معكم اليوم موعد عرض البرنامج وكافة التفاصيل لا تفوت متابعة برنامج “قلبي أطمأن غيث” على قناة أبوظبي التلفزيونية، لأنه سيكون رائعا.

موعد عرض برنامج قلبي اطمأن الموسم السابع

بداية شهر رمضان 2024، ينتظر الكثيرون حول العالم بشوق عودة البرنامج الإنساني الشهير “قلبي اطمأن” في موسمه السابع مع غيث الشخصية المحبوبة. بعد جماهيرية ونجاح كبير في الفصول السابقة, يعود البرنامج مرة أخرى ليكون جزءا من البرامج التلفزيونية المنتظرة في شهر رمضان.

أعلن فريق برنامج “قلبي اطمأن” بقيادة غيث عن موعد انطلاق الموسم السابع للبرنامج والذي سيكون يوم الاثنين، 11 مارس 2024، يتزامن بداية عرض البرنامج مع شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجري، ومن المتوقع عرض ثلاثين حلقة خلال هذا الشهر الكريم، سيتم بث برنامج “قلبي اطمأن” في موسمه السابع في أوقات محددة في العالم العربي، سيتم عرض الحلقات كالتالي

الساعة 7:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت السعودية.

في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت العراق وسوريا وقطر والبحرين.

في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت اليمن والصومال وتركيا وروسيا.

في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت فلسطين، مصر، السودان، لبنان، ليبيا.

في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

في تمام الساعة 3:00 مساء بتوقيت موريتانيا.

في تمام الساعة 7:00 بتوقيت عمان.

القنوات الناقلة لبرنامج “قلبي اطمأن”

سيتم عرض الموسم السابع من برنامج “قلبي اطمأن” لعام 2024 على قنوات أبوظبي الفضائية، بالإضافة إلى يوتيوب وحسابات برنامج قلبي اطمأن الرسمية على فيسبوك وتويتر.

مفاجآت الموسم الجديد

“قلبي اطمأن” هو واحد من البرامج الإنسانية الأكثر شهرة في العالم العربي، حيث يسلط الضوء على قصص مؤثرة ويقدم المساعدات لأولئك الذين في حاجة إليها، من المتوقع أن يقدم الموسم الجديد من البرنامج العديد من المفاجآت الهامة، من بينها: