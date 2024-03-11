” علشان مترجعش تندم “.. فرض عقوبات على التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي.. زيادة سعر نموذج بطاقة الرقم القومي

فرض عقوبات على التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي وسعر نموذج بطاقة الرقم القومي، بطاقة الرقم القومى هى واحدة من المستندات الهامة جدًا لأنها تحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالشخص الذي يحملها والتي من خلالها يتم التعرف بشكل كامل على هويته، ولذلك لا يمكن أن يتم الإستغناء عن حمل هذه البطاقة ولا يجب أن يتم التأخر عن تجديد البطاقة في حالة الإنتهاء حتى لا تتعرض للمسائلة القانونية أو الغرامة لأنها تحميك من الكثير من المشاكل والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى السجن.

‏ عقوبات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي

‏يجب أن يحرص كل شخص يحمل بطاقة الرقم القومي على القيام بتجديدها وبالتحديد قبل موعد الإنتهاء الخاص بها حتى لا تتعرض إلى دفع الغرامات أو المسائلة القانونية، وكذلك في حالة ضياع بطاقة الرقم القومي لابد أن يتم الإسراع في استخراج بدل فاقد لتجنب الوقوع في المشاكل أو دفع الغرامات، والتي تكون قيمتها:

نظرًا لأهمية هذا المستند قامت الدولة بفرض غرامات على كل شخص لم يقم باستخراج بطاقة الرقم القومي عند وصوله للسن القانوني وهو 15 عام وهو السن المحدد من الدولة وتكون قيمة الغرامة 100 جنية.

فى حالة تقديم بطاقة رقم قومي منتهية لأي مؤسسة حكومية فسوف تتعرض إلى دفع غرامة قيمتها 100 جنيه.

‏إذا تعرضت لفقدان بطاقة الرقم القومي الخاصة بك وقمت بالإبلاغ عن فقدانها، ولكن لم تقم باستخراج بدل فاقد خاص بك بعد فقدانها بمدة تزيد عن أسبوعين فسوف تتعرض لدفع الغرامة أيضًا.

‏اذا تأخر حامل بطاقة الرقم القومي عن تجديد أي معلومات شخصية تم تحديثها فسوف يتم دفع غرامة وقيمتها 50 جنية.

زيادة سعر نموذج بطاقة الرقم القومي

‏بعد التغيرات التي حدثت في أسعار نموذج بطاقة الرقم القومي الكثير منا يرغب في التعرف على سعر كل نموذج: