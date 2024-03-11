وداعاً للقطايف الجاهزة! حضري أطعم قطايف في البيت بخطوات سهلة وبسيطة!

رمضان يعرف بالتجمعات العائلية والسعادة وإدخال البهجة في جميع المنازل، المعروف أن رمضان يعني القطايف، تعتبر من أكثر الحلويات التي يفضلها الكثير تناولها في شهر رمضان الكريم، لكن بعد غلاء الأسعار المبالغ بها، أصبحت الكثير من ربات المنزل يبتعدون عن شرائها ويبحثون عن طريقة عمل القطايف في البيت بخطوات بسيطة وأقل التكلفة، طريقة إعدادها في المنزل سهلة للغاية ومكونات ستجد أغلبها لديك، ما عليك متابعة مقالتنا اليوم للتعرف على أسهل طريقة لها.

طريقة عمل القطايف في البيت بخطوات بسيطة

القطايف من أكثر المعجنات التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة دون الحاجة إلى شرائها من الخارج، سنقدم لكم اسهل طريقة لتحضيرها، وهي كالآتي:

المكونات:

½ كيلو دقيق أبيض.

ملعقتين من البيكنج بودر.

ملعقتين من النشا.

ملعقتين من السكر.

½ ملعقة عصفر.

ملعقة من ماء الورد.

½ كوب سميد.

كوبين من الماء.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء، نضيف إليه الدقيق، البيكنج بودر، النشا، السكر، سميد.

نضع الماء تدريجيا، نعجن جميع المكونات حتى يكون العجين قوامه مثل الكيك.

نترك المزيج حتى يخمر.

نأتي بصينية تيفال مدهونة بالزيت، نضيف القطايف بها باستخدام الملعقة، نتركها حتى يكون لونها ذهبي.

نرفعها من على النار، ونغطيها بواسطة قماشة.

يمكنك حفظها في الثلاجة لمدة 7 أيام.

طريقة تحضير القطايف في الخلاط

إذا كنتِ ترغبين في أسهل طريقة لتحضير القطايف، لا تجدي أفضل من تحضيرها في الخلاط الكهربائي، وهي كالآتي:

طريقة التحضير:

نحضر الخلاط الكهربائي، نضيف إليه جميع المكونات الجافة، نخلطها جميعها باستخدام المضرب الكهربائي.

نضيف الماء تدريجيا إلى المزيج حتى يصبح قوامها مثل الكيك.

نترك المزيج حتى يخمر لمدة ساعة.

نحضر صينية تيفال مدهونة بالزيت، نضع العجينة باستخدام الملعقة.

بمجرد أن تنضج ويكون لونها ذهبي، نخرجها، نغطيها بقطعة من القماش.

طريقة عجينة القطايف الأصلية

العجينة الأصلية للقطايف تتكون من دقيق، سميد، ماء، خميرة.

طريقة التحضير: