ياست الكل دي طريقة عمل حلويات رمضانية في البيت بأقل تكلفة علشان تفرحي عيالك في الأيام المفترجة

طريقة عمل حلويات رمضانية يحرص العديد من الأشخاص على تقديم طبق من حلويات رمضان الشرقية المميزة والجميلة بعد الإنتهاء من وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك وخصوصا أثناء وجود العزومات، وهناك الكثير من الأصناف التي من الممكن أن يتم تجهيزها بكل سهولة ويسر وفي وقت قصير، وذلك بما يلائم ضيق وقت شهر رمضان المبارك.

طريقة عمل حلويات رمضانية

يتساءل بعض المواطنين وخاصة ربات المنزل عن طريقة عمل حلويات رمضانية، حيث يوجد الكثير من الحلويات الرمضانية الجميلة والمميزة التي يتم تناولها من قبل الكثير من الأشخاص في هذا الشهر الفضيل، وتعتبر من أشهر الحلويات الرمضانية حلوى البسبوسة، حيث تعد البسبوسة من أبرز الحلويات الشرقية التي يتم تقديمها في شهر رمضان، ويمكن تحضيرها من خلال اتباع الآتي:

مكونات البسبوسة

كوب وربع فقط من دقيق السميد أو دقيق البسبوسة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

نصف كوب من من السمن المذاب.

نصف كوب زبادي.

نصف كوب من السكر.

جوز هند ناعم.

طريقة التحضير

في البداية قم بوضع السميد في طبق، وأضف عليه السكر وجوز الهند والبيكنج بودر.

بعد ذلك يتم تقليب المكونات بشكل جيد حتى تتجانس.

ثم يتم وضع السمنة في طبق ثاني، ووضع ملعقة من العسل ويتم تقليبهم بشكل جيد.

أضف خليط السمنة والعسل إلى خليط الدقيق.

قومي بدهن الصينية بملعقة واحدة من السمن، ثم قومي بوضع خليط البسبوسة وتوزيعه في الصينية.

تزيين الصينية ببعض المكسرات.

بعدها قومي بإدخالها في الفرن حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي.

في الخطوة الأخيرة قومي بوضع الشربات على البسبوسة بعد خروجها من الفرن.

مكونات الشربات

عصير نصف ليمونة.

ملعقتان من عسل النحل.

كوب واحد من السكر.

كوب ماء.

فانيليا.

طريقة تحضير الشربات

في البداية قومي بوضع السكر والماء في وعاء ويتم تقليبهم بشكل جيد.

قومي برفع الوعاء على النار حتى يصل لمرحلة الغليان.

ثم قومي بوضع عصير الليمون و الفانيليا وملعقتين من العسل الأبيض.

قومي بترك الشربات على نار هادئة لفترة لا تقل عن خمس دقائق.

طريقة تحضير حلوى بلح الشام

يعتبر بلح الشام من أسهل وصفات حلويات شهر رمضان والتي يمكن تحضيرها في وقت قصير جدا من خلال اتباع الآتي:

مقادير بلح الشام

كوب دقيق.

4 بيضات.

كوب ماء.

ربع كوب زيت.

ملعقة صغيرة من النشا.

رشة ملح.

رشة فانيليا.

شربات.

طريقة التحضير