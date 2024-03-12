شباب البومب ج 12 اكتشف ماذا يحدث في الحلقة الثانية من مسلسل شباب البومب 12 في رمضان 2024

انطلق مؤتمر بحضور عبد الله الشبانة الرئيس التنفيذي لمجموعة قنوات روتانا التلفزيونية، والفنان العالمي فيصل العيسى المنتج المشهور العالمي، لتتناقش بشأن انطلاق الموسم الثاني عشر من مسلسل “شباب البومب” في المؤتمر الصحفي الذي أطلقته مجموعة قنوات روتانا التي مقرها الرياض، من ناحية أخرى حضر المؤتمر مجموعة متنوعة من ألمع النجوم وصناع الأفلام والمسلسل، كما حضر المؤتمر مجموعة بارزة من رجال الأعمال والشخصيات العامة من رواد السوشيال ميديا.

شباب البومب

حاز مسلسل شباب البومب على إقبال جماهيري كبير خاصة وأن البرنامج يضم مجموعة من أفضل نجوم السينما، ويقوم على إخراج المسلسل الفنان عبدالرحمن محمود ويفضل هذا العمل الرائع تم تكريم قناة روتانا وفيصل العيسى على اعتبار أنهم الراعي الرسمي لهذا العمل الفني خلال المؤتمر الصحفي، ومن المفترض أن يتم عرض الحلقة الأولى من المسلسل في رمضان بعد أذان المغرب على قناة روتانا خليجية، من ناحية أخرى وصف الفنان فيصل العيسى منتج العمل، والبطل الأساسي في البرنامج الموسم الجديد على أنه عمل عائلي من الدرجة الأولى، إذ إنه يناسب كافة أفراد الأسرة، وجميع الأعمار، كما إن له دور كبير في تجمع العائلة وقضاء وقت ممتع، كما يوجد هدف رئيسي للمسلسل، تحرص القناة على عرض أفضل المسلسلات وذلك يعد السبب الرئيسي وراء تمتع القناة بهذه الشهرة والتفوق في مجال المسلسلات على مدار أعوام.

https://twitter.com/faisalalesaa/status/1767220847624810755

يعد مسلسل شباب البومب من المسلسلات التي حازت على شهرة وإقبال كبير في المملكة السعودية بل وتجاوزت إلى العديد من دول الوطن العربي، لذا ينتظر الكثير من عشاق المسلسل موعد انطلاقه، كما يمكن متابعته عبر الترددات التالية: