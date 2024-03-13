تــوا نزل تردد قناة كربلاء الجديد 2024 HD علي جميع الأقمار

يبحث الجميع عن تردد قناة كربلاء 2024، قناة كربلاء هي واحدة من أشهر وأفضل القنوات الفضائية الموجودة في العراق، وتذيع هذه القناة مجموعة متنوعة ومتميزة من البرامج الثقافية الهامة التي يحبها ويتابعها الكثير من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية بل وخارج العراق، وتحرص قناة كربلاء على نقل المحتوى بجودة عالية على مدار اليوم، و تتميز بحصولها علي نسب مشاهدة مرتفعة وواسعة يجعلها تجذب الكثير من المشاهدين لمشاهدتها، سنتناول معكم اليوم تردد قناة كربلاء الفضائية وما هي أهم البرامج التي تعرض عليها في هذا المقال.

تردد قناة كربلاء

نقدم لكم تردد قناة كربلاء 2024 على نايل سات:

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

ضبط التردد: 12604.

ضبط معدل الاستقطاب: رأسي.

ضبط معدل التصحيح: 3/4.

ضبط معدل الترميز: 27500.

تردد قناة كربلاء الفضائية HD على نايل سات

لمشاهدة قناة كربلاء بجودة اتش دي HD يمكنك ضبط هذا التردد:

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الترميز: 27500.

مميزات قناة كربلاء

تقدم قناة كربلاء الجديدة مجموعة من البرامج التي تجعلها تكون في التميز والتفرد في تقديم المحتوى المخصص بالبرامج الدينية والإسلامية المتخصصة، وقناة كربلاء لها العديد من المميزات، وهذه المميزات في زيادة بسبب زيادة أعداد المتابعين والمشاهدين وهي فيما يلي:

لا تقوم قناة كربلاء باذاعة الاعلانات الطويلة المملة لبرامجها.

تحرص على جذب انتباه المشاهدين.

تقدم قناة كربلاء محتواها بكل الوضوح والنقاء وصوت بجودة عالية.

تجنب استخدام اللغات الأجنبية الصعب استيعابها من قبل عامة المواطنين وتقديم البرامج باللغة الأم وهي اللغة العربية.

تحرص البرامج على تقديم المذهب الديني وتوضيح معالمه واتجاهاته ومفاهيمه الصحيحة.

أهم برامج قناة كربلاء الفضائية

من أهم البرامج التي تُعرض على تردد قناة كربلاء ما يلي:

برنامج ضيوف الحسين.

برنامج أصداء الولاء.

برنامج معالم كربلائية.

برنامج حقائق.

برنامج معالم تاريخية.

برنامج أمراض تحت المجهر.

برنامج حرف ومهن.

برنامج دعاء كميل.

برنامج نساء الطف.

برنامج دعاء الندبة.

برنامج نهج الحسين.

برنامج إعلامنا.

خطوات استقبال تردد قناة كربلاء

يمكن استقبال تردد قناة كربلاء على الجهاز الخاص بك، والاستمتاع بأفضل البرامج الدينية التي تعرضها القناة، عن طريق اتباع الخطوات الآتية: