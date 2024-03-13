“استقبل الآن التردد الجديد” نزل تردد قناة المسار العراقية الجديد 2024 AlMasar على القمر الصناعي النايل سات

التردد: 10873.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة ضبط تردد قناة المسار الليبية

هناك مجموعة من الخطوات التي يمكنك أن تتبعها حتى تستطيع تنزيل القناه على جهازك وذلك من خلال الآتي:

اولا ً قم بالنقر على زر القائمة الموجود في الريموت.

كما يجب الدخول على الإعدادات الخاصة بجهازك.

قم باختيار خانة التثبيت بشكل يدوي.

تحديد القمر الصناعي الذي يناسب القناة وهو نايل سات.

حدد التردد الذي الذي ذكرناة من قبل للقناة.

كما يجب إدخال جميع المعلومات في الأماكن المخصصة لذلك.

أنقر على زر البحث.

يجب أن تنتظر حتى تنزيل القناة.

نبذة عن قناة المسار الليبية

توفر القناة طرح المحتوى المتنوع من خلال شاشتها.

عملت على تحديث التردد الخاص بها حتى يتناسب مع كافة أذواق المشاهدين لها في كل مكان.

تميزت القناة بعرض المحتوى الهادف لها والمناسب لكافة الأعمار.

تضم شاشات التلفاز الليبي عدد كبير من القنوات الفضائية المختلفة والتي تهدف الى بث المحتوى الهاتف عبر شاشتها مثل قناة المسار الليبية التي تمتلك الشعبية الجماهيرية العالية لدى جميع المتابعين لها.