لو محتارة يا ست الكل تعملي فطار ايه جيبتلك أفضل أفكار للفطار في رمضان بره الصندوق وأكلات ترجع الذكريات الجميلة

أفضل أفكار للفطار في رمضان شهر رمضان المبارك من الأشهر الفضيلة والذي يتمتع بمكانة خاصة لدى الجميع في كافة أنحاء العالم، ولذلك يبحث المواطنين المسلمين عن بعض الأفكار لإعداد وجبة الإفطار بطريقة مميزة ورائعة وأيضا صحية، حيث توجد الكثير من الأطعمة وأنواع الأكلات التي يتم إعدادها خاصة في هذا الشهر المبارك من قبل ربات المنزل، وسوف نتناول في مقالنا هذا بعض الأفكار والأطعمة الصحية التي يتم تجهيزها لوجبة الإفطار في شهر رمضان.

أفضل أفكار للفطار في رمضان

يبحث البعض من المواطنين عن أفضل أفكار للفطار في رمضان، حيث يرغبون في معرفة بعض الأطعمة المميزة واللذيذة التي يتم إحضارها على وجبة الإفطار في هذا الشهر الفضيل، ومن هذه الأطعمة ما يلي:

فيليه السمك بصلصة الليمون

المكونات

ثلاث قطع من شرائح الفيليه.

مكونات الحشوة

بياض بيضة.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المفروم.

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.

فلفل أخضر.

نصف كوب من الكزبرة المفرومة.

نصف كوب من الشبت المفروم.

نصف كوب أيضا من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كمية قليلة من البقسماط.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من بشر الليمون الناعم.

طريقة التحضير

في البداية يتم وضع البقسماط وبياض البيض والبصل والزنجبيل والكزبرة والبقدونس والثوم والشبت والملح، الفلفل الأسود وزيت الزيتون وبشر الليمون في إناء الخلاط للحصول على قوام مثل العجينة ووضعه في طبق.

ننثثر الملح والفلفل الأسود على الفيليه.

نأخذ كمية من الحشوة ونشكلها إلى رول ونضعها على الفيليه.

ثم نلف الفيليه على الحشوة ومثبت الأطراف بعود خشبي.

نضع كمية من الزبدة وزيت الزيتون في مقلاة، ثم نضع كوب دقيق في طبق.

نضع الفيليه المحشي في الدقيق وتقليبه.

نضع الفيليه في المقلاة ونقلبه حتى يصبح لونه ذهبي.

ثم نضع السمك في جانب المقلاة ونضيف باقي الزبدة وعصير الليمون وتقليبه.

طريقة تحضير شوربة الخضار المشكلة

يوجد بعض الخطوات السهلة والبسيطة التي لابد من اتباعها، وبعض المكونات التي يجب أن تكون متوفرة في المنزل، ليتم تحضير شوربة الخضار المشكلة المشهورة في شهر رمضان المبارك، ويمكن تحضيرها من خلال اتباع الآتي:

المكونات

6 أكواب من الماء.

ربع كوب حليب.

كوب من الذرة والبازلاء، والبروكلي والقرنبيط.

مكعبات بطاطس صغيرة.

طماطم مفرومة.

مكعبات صغيرة جزر.

فص ثوم مهروس.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة، والفلفل الأسود.

رشة ملح.

طريقة التحضير