ضيف رامز جلال الحلقة 2 غدا.. ضحية رامز جاب من الأخر الحلقة الثانية رمضان 2024

يترقب ملايين المشاهدين الاعلان عن ضيف رامز جلال الحلقة ٢، حيث يعد ضحية الحلقة الثانية رامز جاب من الأخر هو اهم ما يتسأل عليه الجميع الآن بعد انتهاء الحلقة الأولى منذ قليل والتي استضاف خلالها الفنان احمد السقا والفنان باسم سمرة وقام بعمل مقلب ساخن بيهم بعدما اوهم كل منهما انه ضيف رامز في برنامج اذاعي بعيد عن المقالب وأوهم كل منهم انه ضيف الحلقة بمفرده قبل ان يسقطهم معا في مقلب واحد وهما على خلاف سابق مع بعضهما البعض ليسقطهم في المياه معا ويكمل مقلبه وهو يحاورهما عن سبب الخلاف.

ضيف رامز جلال الحلقة 2

ضيف رامز جلال الحلقة 2 هو اهم ما يتم البحث عنه الآن من قبل محبي وعاشقي الفنان المصري في مصر والسعودية والاردن والبحرين واليمن والإمارات والكويت ولبيا وسوريا ولبنان وتونس والجزائر وغيرها من الدول والبلدان العربية العاشقة لبرامج مقالب رامز جلال على مر السنين.

ضحية رامز جاب من الأخر الحلقة الثانية

ضحية رامز جاب من الأخر الحلقة الثانية التي ستذاع غدا الثلاثاء ٢ رمضان 2024 لم يعلن عنه حتي الآن، ولكن هناك بعض الانباء تؤكد ان ضيف غدا ستجمع ثنائية الفنانة سمية الخشاب والفنانة ايتن عامر، او ثنائية الحارسين مصطفي شوبير وابو جبل.

موعد برنامج رامز جاب من الاخر

يذاع برنامج رامز جاب من الأخر يوميا عند مدفع الإفطار كما اعتادنا كل عام، حيث يذاع في تمام الساعة السادسة وخمسة مساءا بعد اذان المغرب.