مسلسلات الخليج..”قائمة بالاسماء”.. القنوات الناقلة للمسلسلات الخليجية رمضان 2024 بطولة نخبة من نجوم العرب ومنصات العرض

القنوات الناقلة للمسلسلات الخليجية رمضان 2024، الالاف من عشاق الدراما يبحثون عن القنوات الناقلة للمسلسلات الخليجية رمضان 2024، حيث يشهد الموسم الرمضاني الجاري عرض عدد كبير من المسلسلات الخليجية التي يقوم ببطولتها نخبة من كبار النجوم، ومن تلك المسلسلات:”البوم، الخن، خطاف، الجذوع،….”، واليكم اسماء القنوات الناقلة لكل مسلسل.

القنوات الناقلة للمسلسلات الخليجية رمضان 2024

يمكنك في دقائق استقبال تردد القنوات الناقلة للمسلسلات الخليجية رمضان 2024 وتنزيله على جهاز الريسيفر الخاص بك لتتابع أحداث المسلسل المفضل لديك، وتتنوع الدراما الخليجية ما بين الكوميدي والاجتماعي وغيرهم لتنول اعجاب الذوق العام، واليكم قصة كل مسلسل والقناة الناقلة له.

مسلسل البوم

بحار إماراتي استطاع بطموحه وقوته أن يؤسس لتجارة بحرية وذلك في ذروة الحرب العالمية الثانية.. قصة عن الصراع والطموح والأمل، المسلسل بطولة عمر الملا، بدر الحكمي، منصور الفيلي، وممثلون كثر آخرون، تأليف عماد الدين الحكيم، وإخراج الأسعد الوسلاتي، يعرض على قناة أبو ظبي.

مسلسل الجذوع

مسلسل تراثي أحداثه مقتبسة من الأسطورة الشعبية الخليجية “بودراياه”، الذي يمنع الناس من دخول البحر كلما زاد الظلم بينهم، بطولة حبيب غلوم، هيفاء حسين، إبراهيم الحساوي، جمعان الرويعي، شيماء سبت، تأليف جمال الصقر، وإخراج تامر إسحاق، ويعرض على قناة الإمارات.

مسلسل الخن

تنطلق أحداث المسلسل من “سراديب إحدى أكبر السفن البحرية التي تتحرك علي طريق التجارة بين الكويت وزنجبار خلال أربعينيات القرن الماضي”، ويروي حكاية فتاة هربت في ظروفٍ غامضة، المسلسل من بطولة محمد وحسين المنصور، أسمهان توفيق، يعرض على قناة دبي.

مسلسل الشرار

“جريمة تبحث عن مرتكبها” في البادية السعودية.. فضيحة تكتشفها امرأة بالصدفة، وسرعان ما تتشابك الأحداث، لتفضح أسرارًا خفية، المسلسل من بطولة ليلى السمان، ريم عبدالله، علي السبع، خالد صقر، وممثلون كثر آخرون، تأليف لمياء الزيادي، وإخراج الفوز طنجور، ويعرض على MBC دراما، ومنصة Shahid.

مازال البحث مستمر من قبل المواطنين في جميع دول الخليج على القنوات الناقلة للمسلسلات الخليجية الرمضانية التي تعرض الآن خلال شهر رمضان 2024 الذي نعيش في ثالث أيامه المباركة، ومن خلال السطور السابقة من هذا المقال قد وضحنا لكم القنوات الناقلة.