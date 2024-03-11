بطولة مصطفى شعبان.. موعد عرض مسلسل “المعلم” وما هي القنوات الناقلة؟

خلال شهر رمضان الفضيل، يطل علينا الفنان مصطفى شعبان بمسلسل درامي جديد يحمل اسم “المعلم”، يغوص هذا العمل في عالم تجارة الأسماك، مستكشفًا النزاعات والمنافسات التي تنشأ في أروقة الأسواق، وفي هذا المسلسل يتقمص مصطفى شعبان شخصية “حامد”، وهو تاجر سمك يسعى جاهدًا لإعادة بناء مكانته وسط زملائه التجار بعد أن تكبد والده خسائر فادحة وانهيار عملهم نتيجة للغش والخديعة.

موعد عرض مسلسل المعلم

سوف يعرض مسلسل “المعلم” بطولة النجم مصطفى شعبان يوميًا خلال شهر رمضان المبارك على قناة الحياة، وذلك في المواعيد التالية:

العرض الأول للمسلسل: الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

الإعادة الأولى للمسلسل: الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.

الإعادة الثانية للمسلسل: الساعة 6:45 صباحًا بتوقيت القاهرة.

الإعادة الثالثة للمسلسل: الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.

الإعادة الرابعة للمسلسل: الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة الحياة الناقلة لمسلسل المعلم

كما يمكنكم استقبال قناة الحياة على التلفاز الخاص بكم، وذلك لمشاهدة مسلسلات رمضان لعام 2024 على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12206.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: رأسي.

أبطال مسلسل المعلم

ويضم مسلسل المعلم نخبة من النجوم وهم: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، ومن إنتاج شركة سينرجي.