قبل نزولك من البيت .. مواعيد عمل مترو الانفاق في شهر رمضان الكريم 2024

قامت وزاره النقل بالتنويه حول مواعيد عمل مترو الانفاق بشهر رمضان الكريم اذ يعتبر مترو الانفاق من ابرز وسائل وسائل النقل واهمها بالنسبه لكل المصريين من الفئات العمريه المختلفه وهذا لانه وسيله نقل مهمه جدا وايضا سريعه بالاضافه الى انها موفره بالاضافه الى سعر تذكره تكون في متناول ايدي الجميع وهناك اشتراكات شهريه مخصصه للطلبه والطالبات تكون مخفضه لهم وكذلك للموظفين وذلك يكون بجعل مترو الانفاق وسيله نقل اساسيه بمختلف المحافظات المصريه وفيما يلي سوف نرفق لكم المواعيد الخاصه بعمل مترو الانفاق.

مواعيد عمل مترو الانفاق

في حيز عنايه المصريين بالتعرف على مواعيد عمل مترو الانفاق وهذا لتحديد الاوقات المتعلقه بركوب المترو الملائم لمتطلباتهم اليوميه واحتياجاتهم بشهر الصوم فسوف نرفق لكم المواعيد تبعا لما بياناته وزاره النقل عن طريق هيئه الانفاق حيث ان الهيئه اصدرت قرار بتغيير الاوقات الخاصه بعمل خطوط مترو الانفاق والتي تكون كما يلي الخط الاول يبدا من الساعه 5:00 والربع صباحا الى الساعه 1:00 عقب منتصف الليل كذلك ان الخط الثاني يبدا من الساعه 5:15 صباحا الى الساعه 1:00 عقب منتصف الليل هذا بالاضافه الى ثالث خط يبدا في تمام الساعه 7:15 صباحا الى الساعه 1:00 عقب منتصف الليل في حين ان القطار الكهربائي الخفيف يبدا من الساعه 6:00 صباحا الى منتصف الليل.