بالرقم القومي .. رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 عبر وزارة القوى العاملة والشروط المطلوبة

كثير من المواطنين يتساءلون عن كيفية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، إذ إنه قد تم تحديد هذا الموعد الخاص بصرف تلك المنحة بصورة استثنائية تبعا للتوجيهات الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتزامن مع وزارة القوى العاملة عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس الصندوق الخاص بإغاثة الطوارئ للعمال من المفترض أن تصرف المساعدات بشكل مباشر عقب تفعيل الصندوق ومن المحتمل أن يتم هذا بالأسابيع القليلة القادمة، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم خطوات التسجيل لتلقي تلك المنحة والشروط.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

من الممكن التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة باتباع الخطوات الآتية:

الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة من خلال النقر هنا

انتقاء زر العمالة الغير منتظمة.

كتابة كل البيانات المراد اللازمة.

تقديم جميع البيانات والوسائط اللازمة للتسجيل.

كتابة الرقم القومي بشكل صحيح

بعد ذلك يتوجب عليك الضغط على أيقونة التالي انتقاء زر التسجيل.

شروط التقديم في منحة العمالة الغير منتظمة

قامت وزارة القوى العاملة بإصدار سلسلة من الشروط اللازمة للتسجيل لتلقي منحة العمالة الغير منتظمة منها ما يلي: