جوائز مالية كبيرة.. موعد عرض برنامج المندوس 2024 والقنوات الناقلة

يعتبر برنامج المندوس واحدا من البرامج الأكثر شهرة واهتماما في الإمارات العربية المتحدة وجميع دول الخليج ومع التركيز على الفوز بالجوائز المتنوعة، يقدمه الإعلامي الإماراتي البارز عبد الله إسماعيل فكرته، حيث يحظى بشعبية كبيرة بفضل طرافته الخاصة التي تجذب الأطفال، وينتظر الجميع بشغف لعرض حلقات الموسم الجديد من برنامج المندوس وعن كيفية المشاركة في المسابقة والفوز بالعديد من الجوائز النقدية الكبيرة التي تقدمها البرنامج خلال الموسم التاسع على التوالي، والذي سيتم عرضه شهر رمضان 2024، وفقا للإعلان الذي تم نشره مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمزيد من التفاصيل، يمكنكم متابعة السطور التالية.

موعد عرض برنامج المندوس 2024

يتم عرض برنامج المندوس يوميا في الأوقات التالية

في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر ويتم إعادة عرضه في الصباح التالي.

في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت فلسطين والأردن والسعودية.

في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات، وهو بعد صلاة التراويح.

أرقام الاشتراك في برنامج المندوس رمضان 2024

يمكنك الآن التسجيل في مسابقة “رمضان 2024” لبرنامج المندوس والحصول على فرصة كبيرة للفوز بجوائز قيمة عن طريق التواصل مع البرنامج عبر الأرقام التالية:

للاشتراك في المسابقات النقدية يرجي الاتصال علي 0509008005.

كم يمكن الاتصال لقناة سما دبي من داخل أو خارج الإمارات على رقم +97143669999.

رقم الهاتف الخاص ببرنامج المندوس 2023 هو 600551413 أو الاتصال الدولي على البرنامج هو +971600551413.

#برنامج_المندوس يقدم لك فرصة ربح مسكن قيمته 1,500,000 عند المشاركة في الإجابة الصحيحة لسؤال الجائزة الكبرى

ماهي الدمية التي استخدمها رائد الفضاء #سلطان_النيادي في مهمته الفضائية؟

1- سهيل

2- حمد

3- هزّاع

يرجى إرسال حرف م ثم رقم الإجابة عبر الأرقام الموضحة في المقطع@abdullaesmaeel pic.twitter.com/Z62cIdT4Re — قناة سما دبي (@SamadubaiTV) April 4, 2023

القنوات الناقلة لبرنامج المندوس

قناة سما دبي الفضائية هي القناة الحصرية الوحيدة التي تنقل برنامج المندوس ويأتي تردد القناة كالتالي

قناة سما دبي الفضائية علي بدر سات

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

القمر: بدر سات.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: رأسي.

التردد: 12130.

قناة سما دبي الفضائية علي نايل سات

معامل تصحيح ﺍﻟﺨﻄﺄ فهو 3/4.

معدل اﺳﺘﻘﻄﺎﺏ افقي.

معدل ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺰ 27500

التردد 12417

القمر الصناعي نايل سات.

قناة سما دبي الفضائية علي عرب سات

معامل استقطاب أفقي

معدل ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺰ 27500

التردد 12130

يجب الإشارة إلى أن البرنامج يُرض يوميا طوال شهر رمضان المبارك، ويضم 30 حلقة تبدأ من أول يوم في رمضان وتستمر حتى نهاية الشهر الكريم.