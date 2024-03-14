ضحك أطفالك وابسطهم .. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات بإشارة قوية
عدد كبير من المواطنين يتساءلون عن تردد قناة توم وجيري حيث إن هذه القناة تكون من أفضل القنوات التي تقوم بالمساهمة في نقل محتوى ترفيهي مميز لعدد هائل من الأطفال الصغار في كل أرجاء العالم، ومن الجدير بالذكر أيضا أن القناة تتسم بأن لها مميزات لا تحصى من ضمنها أنها تعرض المحتوى الخاص بها بشكل مجاني تماما وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم التردد الخاص بالقناة.
تردد قناة توم وجيري
قناة توم وجيري تتميز بأنها تعرض عدد هائل من الأفلام الكرتونية التي من ضمنها الفيلم الكرتوني توم وجيري، كما أنها تعرض كثير من البرامج الكرتونية المختلفة على النايل سات، كما أن القناة تعرض محتواها بأعلى جودة وإشارة، ويستطيع الآن الآباء ضبط التردد بسهولة عن طريق كتابة كل تفاصيله التالية بجهاز الرسيفر المتعلق بك:
- التردد 12149
- معدل استقطاب أفقي
- معدل الترميز 27500
- القمر الصناعي نايل سات.
كيفية استقبال قناة توم وجيري للأطفال الجديد
من الممكن أن تستقبل تلك القناة بكل سهولة ويسر وتشاهد جميع ما يتم عرضه على شاشتها، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتوجب عليك الانتقال إلى أيقونة الإعدادات من جهاز الريموت كنترول.
- كتابة التردد الجديد الخاص بك بشكل صحيح في المكان المخصص له.
- بعد ذلك يتوجب عليك انتقاء القمر الصناعي.
- كتابة معامل تصحيح الخطأ وغيرهم من التفاصيل الأخرى.
- في النهاية يتوجب عليك النقر على زر تحميل، وهكذا يتم تنزيل القناة بكل سهولة ويسر عقب اتباع تلك الخطوات السابقة.