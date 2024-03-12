مش فاضل غير أيام .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة المقررة

يهتم المواطنين في هذا الوقت الجاري بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، إذ إن هذا الموضوع من ضمن ما يشغل بال المواطنين في الوقت الحالي لكي يقوموا بشراء متطلباتهم، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم موعد وأيضا أيام الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

بينت وزارة المالية أنه من الممكن أن يتم صرف مرتبات شهر مارس 2024 بكل سهولة من خلال ماكينات الصراف الآلي، وذلك في اليوم الذي يوافق الحادي والعشرون من مارس 2024 ومن الجدير بالذكر أن الصرف يكون مستمر حتى مرور خمسة أيام ومن الجدير بالذكر أيضا أن الصرف يكون بالزيادة المقررة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن الجدير بالذكر أن هذه المرتبات تكون مهمة جدًا لجميع الموظفين لأنهم يعتمدون عليها في شراء جميع متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية والشهرية.

أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024

أوضحت وزارة المالية أنه من الممكن ان يتم صرف مرتبات شهر مارس 2024، بدءا من اليوم الحادي والعشرون من مارس 2024 إلى اليوم السابع والعشرون من مارس 2024 وذلك بالزيادة الجديدة فتكون أيام الصرف كما يلي: