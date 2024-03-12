حالًا ثبتها .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على النايل سات بجودة HD

العديد من الأشخاص يتساءلون عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، حيث إن تلك القناة تقوم بعرض العديد من الأفلام الوثائقية وأيضا كل ما يخص الطبيعة وعالم الحيوان، كذلك أن تلك القناة من أفضل القنوات التي من الممكن أن تقوم بمشاهدتها وانت تشعر بالمتعة، لأنها تعرض العديد من المعلومات الخاصة بالطبيعة وأيضا يمكنك معرفة حياة الحيوانات النادرة بالإضافة إلى من الأمور الأخرى، وفيما يلي سوف نرفق لكم تردد هذه القناة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

قناة ناشيونال جيوغرافيك تمثل أهمية كبيرة للعديد من المواطنين، لأنها تقوم بعرض عدد هائل من البرامج الوثائقية التي لا حصر لها، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تغيير التردد الخاص بتلك القناة، وقد جاء التردد الجديد كما يلي:

التردد 11411

معدل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 30000.

القمر الصناعي نايل سات

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

قناة ناشيونال جيوغرافيك من ضمن القنوات التي نالت على إعجاب عدد كبير من الأشخاص، وهذا يعود إلى المحتوى المميز الذي يتم عرضه على شاشة تلك القناة، وتجدر الإشارة بأن من ضمن مميزات القناة كل ما يلي: