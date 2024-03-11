على شاشة دي أم سي!!.. حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني في رمضان 2024.. الحقيقة أي؟!

مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني

مسلسل جعفر العمدة الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان وشاركه البطولة منذر ريحانة وزينة وايمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي وهالة صدقي وأخرجه محمد سامي جذب الجمهور بسبب قصته المتميزة والاداء التمثيلي الرائع لجميع أبطاله، وتدور أحداث المسلسل عن المعلم جعفر المتزوج من أربع سيدات وتم خطف ابنه الذي كان ينتظره وهو صغير وأوهموه بوفاته، ولكن مع مرور الحلقات يتم اكتشاف المكائد التي دبرتها إحدى زوجاته والتي كانت السبب في خطف طفله، وقد حقق المسلسل أثناء عرضه نسب مشاهدة مرتفعة وتصدر قائمة المسلسلات الأكثر شعبية في رمضان لموسم 2023 وهذا دفع صناع العمل لانتاج الجزء الثاني منه، ولكنه لم يلحق بالسباق الرمضاني الحالي، ومن المنتظر عرضه في في رمضان القادم 2025 بعد استكمال التحضيرات للمسلسل وذلك وفقا لتصريحات بطل العمل محمد رمضان والمخرج محمد سامي.

أبرز مسلسلات رمضان 2024

منذ أيام تم عرض اعلانات مسلسلات رمضان 2024 ومنها الدرامي والكوميدي والاجتماعي وذلك على مختلف القنوات المصرية والعربية، ومن أبرز تلك المسلسلات :