“المداح” الحلقة 3 رمضان 2024 الجزء الرابع (اسطورة العودة)… عبر قناة MBC والترددات الصحيحة

بعد نجاح المواسم الثلاثة الأولى من مسلسل المداح يأتي موسم جديد في رمضان الجاري، حيث حازت قصته على إعجاب العديد من المشاهدين والتي تدور حول صابر المداح الطفل اليتيم الذي تبناه إمام جامع صوفي، والذي قام بتربيته حتى صار شابًا متدينًا يلاقي احترام الأشخاص حوله، ولكن يتمكن الشيطان منه عندما قام بقتل أحد أقارب الفتاة التي وقع في حبها، بعد ذلك يقع في مشاكل كثيرة يلجأ إلى حلها بأصعب الطرق، فيما أدناه نوضح لكم تردد القنوات الناقلة لهذا المسلسل.

موعد عرض مسلسل المداح الجزء الرابع

يمكنكم متابعة مسلسل المداح الجزء الرابع عبر شاشة قناة ام بي سي مصر الأولى والثانية، حيث يتم بث المسلسل على القناة الأولى في تمام الساعة 8:00 مساءًا كما يتم إعادته على القناة الثانية في تمام الساعة 11:00 مساءًا، ويوجد إعادة أخرى في تمام الساعة 4:00 عصرًا، لهذا يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة ام بي سي مصر وهو ما نوضح لكم خلال السطور التالية:

تردد قناة MBC مصر 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تردد قناة MBC مصر 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11270

معامل تصحيح الخطأ:5/6

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

أبطال مسلسل المداح

ظهرت وجوه جديدة في مسلسل المداح الجزء الرابع الذي بدأ في تشويق المشاهدين منذ الحلقة الأولى منه، حيث تعتبر قصته من القصص المرعبة التي يوجد قصص واقعية مشابهة لها، والتي قد تلامس بعض المشاهدين حيث يحب الأغلبية المشاهد المرعبة المتعلقة بالجن والعالم الآخر، لذلك فقد حاز المسلسل على اهتمام كبير من المشاهدين المصريين فيما يلي نعرض لكم الوجوه الجديدة التي ظهرت في الجزء الجديد:

محمود عامر.

رشدي الشامي.

مي سليم.

يوسف حمادة هلال.

دياب.

فتحي عبد الوهاب.

مشاهدة مسلسل المداح الجزء 4

تم الكشف عن تفاصيل جديدة مثيرة حول الجزء الرابع من مسلسل “المداح”، حيث يحمل العمل الجديد عنوان “أسطورة العودة” يعد هذا الجزء استمراراً للقصة الشيقة التي عُرف بها المسلسل في الأجزاء السابقة، حيث يُتوقع أن تكون الأحداث مليئة بالتشويق والإثارة.

من بين أبرز الشخصيات التي ستظهر في الموسم الجديد، يأتي ملك الجن “قزح”، الذي سيؤدي دوره الفنان فتحى عبدالوهاب، وستشهد القصة صراعًا ملحميًا بينه وبين صابر المداح، الذي يجسده الفنان حمادة هلال، حيث يحاول قزح إثارة الرعب والفزع في نفوس المداح ومحاولة إحباط خططه.

ومن المقرر أيضًا عودة الجنية “مليكة”، التي تجسدها الممثلة سهر الصايغ، لتضفي على الأحداث مزيدًا من التشويق والغموض.

بهذه الأحداث المثيرة والشخصيات القوية، ينتظر الجمهور بفارغ الصبر متابعة الجزء الجديد من هذا العمل الدرامي الرائع، الذي يعد واحدًا من أبرز الإنتاجات الدرامية في الفترة الحالية.