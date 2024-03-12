زيادة 900 جنيه فوري.. المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد التعديل

ينتظر العديد من المواطنين موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، التي تأتي بقيمة الزيادة الأخيرة المقرة من قبل رئيس الجمهورية، فضلاً عن أن مرتبات هذا الشهر تأتي كذلك بالعلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقرار من وزير المالية الدكتور محمد معيط، وفي السطور التالية نوضح لكم موعد صرفها والجدل الجديد للزيادات.

قائمة زيادات مرتبات شهر مارس 2024

حددت وزارة المالية زيادات مرتبات شهر مارس 2024 التي شملت جميع الدرجات الوظيفية وفقًا لما يلي:-

تحصل الدرجة الممتاز على زيادة قدرها 900 جنيه.

بينما الدرجة العالية تحصل على زيادة قيمتها 850 جنيهًا.

إضافة إلى أن درجة المدير العام يحصل على زيادة قدرها 800 جنيه.

على أن يتم تطبيق زيادة لدرجة الأولى قيمتها 850 جنيهًا.

هذا وأن الدرجة الثانية تحصل على زيادة 700 جنيه.

الدرجة الرابعة تحصل على زيادة قيمتها 600 جنيه.

كما أن الدرجة السادسة تحصل على زيادة قدرها 500 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

وأوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مارس يوافق يوم الخميس 21 مارس 2024 وتستمر إلى 5 أيام متتالية يحصل عليها جميع الدرجات الوظيفية العاملين في الدولة، مع العلم أن الدرجات السادسة والخامسة والرابعة يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادة المقرة 1000 جنيه، بينما الدرجات الثالثة والثانية والأولى فإن الزيادات تصل إلى 1100 جنيه، وتزيد الرواتب مع ارتفاع الدرجات الوظيفية الخاصة بالموظفين.

الإستعلام عن مرتبات الموظفين

يمكن الإستعلام عن مرتبات الموظفين في جميع أنحاء المؤسسات والهيئات العاملة في الدولة، وفقًا لمجموعة من الخطوات تتمثل في الأتي:-