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“تابعها الآن”.. جدول مواعيد برامج قناة الناس في رمضان 2024 والتردد الجديد للقناة
قناة الناس، واحدة من القنوات الفضائية الدينية البارزة، تقدم محتوى ذا قيمة عبر مجموعة من البرامج الدينية طوال العام، وخلال شهر رمضان المعظم، تزداد غنى بمختارات واسعة من البرامج التي تغطي طيفًا واسعًا من الثيمات الدينية، اكتشف في هذا المقال جدول مواعيد برامج قناة الناس في رمضان 2024 ومعلومات حول التردد الجديد للقناة.
جدول مواعيد برامج قناة الناس رمضان 2024
خلال شهر رمضان لعام 2024، قدمت قناة الناس مجموعة غنية ومتنوعة من البرامج الدينية، تغطي مجالات الدعوة، الفتاوى، تفسير القرآن، شرح السنة، النقاشات العلمية، التلاوة، بالإضافة إلى نقل الشعائر الدينية من داخل مصر ومن مختلف أنحاء العالم، وذلك ضمن برمجة الثلاثين يوماً من رمضان والتي تشمل 28 برنامجاً، فيما يلي بعض من مواعيد برامج قناة الناس في رمضان 2024:
تردد قناة الناس الجديد 2024
لمشاهدة مواعيد برامج قناة الناس والتي ستفيد جميع المشاهدين خلال شهر رمضان بالمعلومات الدينية ذات القيمة الكبيرة، عليك إدخال بيانات التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات وهو:
- القمر الصناعي نايل سات.
- التردد 12054.
- الاستقطاب أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ 6/5.
- معدل الترميز 27500.