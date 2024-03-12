“تابعها الآن”.. جدول مواعيد برامج قناة الناس في رمضان 2024 والتردد الجديد للقناة

قناة الناس، واحدة من القنوات الفضائية الدينية البارزة، تقدم محتوى ذا قيمة عبر مجموعة من البرامج الدينية طوال العام، وخلال شهر رمضان المعظم، تزداد غنى بمختارات واسعة من البرامج التي تغطي طيفًا واسعًا من الثيمات الدينية، اكتشف في هذا المقال جدول مواعيد برامج قناة الناس في رمضان 2024 ومعلومات حول التردد الجديد للقناة.

جدول مواعيد برامج قناة الناس رمضان 2024

خلال شهر رمضان لعام 2024، قدمت قناة الناس مجموعة غنية ومتنوعة من البرامج الدينية، تغطي مجالات الدعوة، الفتاوى، تفسير القرآن، شرح السنة، النقاشات العلمية، التلاوة، بالإضافة إلى نقل الشعائر الدينية من داخل مصر ومن مختلف أنحاء العالم، وذلك ضمن برمجة الثلاثين يوماً من رمضان والتي تشمل 28 برنامجاً، فيما يلي بعض من مواعيد برامج قناة الناس في رمضان 2024:

الوقت البرنامج الوصف 12:45 ظهرا كتاب الناس “يعتمد على نظام القراء القديم في الكتاتيب، المساهم في حفظ اللغة العربية.” 2:00 مساء مع التلاوة “معروف يقدم تلاوات صحيحة لآيات القرآن الكريم مع شرح لأحكام التلاوة بمستويات مختلفة تناسب الثقافات المتنوعة.” 2:50 مساء معلومة وجائزة “برنامج مسابقات يقدم جوائز للمشاركين.” 3:00 مساء البيت “برنامج حواري يهتم بالأسرة ويعالج مشكلاتها ويسعى لبناء الوعي الرشيد لأفرادها.” 3:30 مساء فتاوى الناس “يستضيف أمناء الفتوى للإجابة على أسئلة المشاهدين.” 4:00 مساء مع الصائمين “برنامج يقدمه العالم الأزهري عبد اللطيف سليمان.” 4:15 مساء فكر “برنامج يرد على المسائل والقضايا الشائكة.” 4:25 مساء وذدناهم هدي “برنامج للدكتور مصطفى عبد السلام، إمام مسجد الإمام الحسين.” 4:30 مساء مقاصد القرآن “يقدمه الشيخ إبراهيم عبد الباعث الكتاني حول موضوعات ومقاصد القرآن الكريم.” 4:45 مساء حكمة العبادات “برنامج يقدمه الدكتور يسري جبر.” 5:30 مساء حديث المفتي “يقدمه فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.” 6:30 مساء وإنا له لحافظون “برنامج يقدمه الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر.” 6:45 مساء دعاء الأنبياء “تم تصويره بمسجد الظاهر بيبرس.” 7:00 مساء قصة حديث “برنامج يقدمه الدكتور أيمن الحجار بالأزهر الشريف.” 7:15 مساء حكايات الصالحين “يقدمه د. محمد مهنا يعرض فيه قصص الصالحين وحكمها وآدابها.” 8:30 مساء بصير “برنامج يقدمه الداعية مصطفى حسني.” 9:15 مساء نور الدين “برنامج يقدمه فضيلة الدكتور علي جمعة.” 9:45 مساء بشرى “برنامج يقدمه الشيخ سيد عبد الباري عن سيرة النبي محمد.” 11:00 مساء الإمام الطيب “برنامج لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.” 11:30 مساء من المحب حياه “برنامج للدكتور أسامة الأزهري.” 12:00 منتصف الليل أزمة عائلة “يعالج قضايا الأسرة والعلاقات الأسرية.” 12:30 صباحا مدد “برنامج يقدمه الإعلامي مصطفى.” 12:45 صباحا هو الحب “برنامج للداعية أحمد الطالحي.” 1:15 صباحا نبي الرحمة “يُعرض قصص وسيرة النبي محمد.” 1:30 صباحا آيات بينات “برنامج يُعرض آيات من القرآن الكريم.” 1:45 صباحا سفراء دولة التلاوة “ينقل الصلاة من مساجد دول العالم بأصوات المبتعثين المصريين من وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر في الشهر الكريم.”

تردد قناة الناس الجديد 2024

لمشاهدة مواعيد برامج قناة الناس والتي ستفيد جميع المشاهدين خلال شهر رمضان بالمعلومات الدينية ذات القيمة الكبيرة، عليك إدخال بيانات التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات وهو: