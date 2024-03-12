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“تابعها الآن”.. جدول مواعيد برامج قناة الناس في رمضان 2024 والتردد الجديد للقناة

rabab ahmedمنذ يومين
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مواعيد برامج قناة الناس
مواعيد برامج قناة الناس

قناة الناس، واحدة من القنوات الفضائية الدينية البارزة، تقدم محتوى ذا قيمة عبر مجموعة من البرامج الدينية طوال العام، وخلال شهر رمضان المعظم، تزداد غنى بمختارات واسعة من البرامج التي تغطي طيفًا واسعًا من الثيمات الدينية، اكتشف في هذا المقال جدول مواعيد برامج قناة الناس في رمضان 2024 ومعلومات حول التردد الجديد للقناة.

جدول مواعيد برامج قناة الناس رمضان 2024

خلال شهر رمضان لعام 2024، قدمت قناة الناس مجموعة غنية ومتنوعة من البرامج الدينية، تغطي مجالات الدعوة، الفتاوى، تفسير القرآن، شرح السنة، النقاشات العلمية، التلاوة، بالإضافة إلى نقل الشعائر الدينية من داخل مصر ومن مختلف أنحاء العالم، وذلك ضمن برمجة الثلاثين يوماً من رمضان والتي تشمل 28 برنامجاً، فيما يلي بعض من مواعيد برامج قناة الناس في رمضان 2024:
الوقتالبرنامجالوصف
12:45 ظهراكتاب الناس“يعتمد على نظام القراء القديم في الكتاتيب، المساهم في حفظ اللغة العربية.”
2:00 مساءمع التلاوة“معروف يقدم تلاوات صحيحة لآيات القرآن الكريم مع شرح لأحكام التلاوة بمستويات مختلفة تناسب الثقافات المتنوعة.”
2:50 مساءمعلومة وجائزة“برنامج مسابقات يقدم جوائز للمشاركين.”
3:00 مساءالبيت“برنامج حواري يهتم بالأسرة ويعالج مشكلاتها ويسعى لبناء الوعي الرشيد لأفرادها.”
3:30 مساءفتاوى الناس“يستضيف أمناء الفتوى للإجابة على أسئلة المشاهدين.”
4:00 مساءمع الصائمين“برنامج يقدمه العالم الأزهري عبد اللطيف سليمان.”
4:15 مساءفكر“برنامج يرد على المسائل والقضايا الشائكة.”
4:25 مساءوذدناهم هدي“برنامج للدكتور مصطفى عبد السلام، إمام مسجد الإمام الحسين.”
4:30 مساءمقاصد القرآن“يقدمه الشيخ إبراهيم عبد الباعث الكتاني حول موضوعات ومقاصد القرآن الكريم.”
4:45 مساءحكمة العبادات“برنامج يقدمه الدكتور يسري جبر.”
5:30 مساءحديث المفتي“يقدمه فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.”
6:30 مساءوإنا له لحافظون“برنامج يقدمه الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر.”
6:45 مساءدعاء الأنبياء “تم تصويره بمسجد الظاهر بيبرس.”
7:00 مساءقصة حديث“برنامج يقدمه الدكتور أيمن الحجار بالأزهر الشريف.”
7:15 مساءحكايات الصالحين“يقدمه د. محمد مهنا يعرض فيه قصص الصالحين وحكمها وآدابها.”
8:30 مساءبصير“برنامج يقدمه الداعية مصطفى حسني.”
9:15 مساءنور الدين“برنامج يقدمه فضيلة الدكتور علي جمعة.”
9:45 مساءبشرى“برنامج يقدمه الشيخ سيد عبد الباري عن سيرة النبي محمد.”
11:00 مساءالإمام الطيب“برنامج لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.”
11:30 مساءمن المحب حياه“برنامج للدكتور أسامة الأزهري.”
12:00 منتصف الليلأزمة عائلة “يعالج قضايا الأسرة والعلاقات الأسرية.”
12:30 صباحامدد“برنامج يقدمه الإعلامي مصطفى.”
12:45 صباحاهو الحب“برنامج للداعية أحمد الطالحي.”
1:15 صباحانبي الرحمة “يُعرض قصص وسيرة النبي محمد.”
1:30 صباحاآيات بينات“برنامج يُعرض آيات من القرآن الكريم.”
1:45 صباحاسفراء دولة التلاوة “ينقل الصلاة من مساجد دول العالم بأصوات المبتعثين المصريين من وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر في الشهر الكريم.”
برامج قناة الناس رمضان
برامج قناة الناس رمضان

تردد قناة الناس الجديد 2024

لمشاهدة مواعيد برامج قناة الناس والتي ستفيد جميع المشاهدين خلال شهر رمضان بالمعلومات الدينية ذات القيمة الكبيرة، عليك إدخال بيانات التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات وهو:

  • القمر الصناعي نايل سات.
  • التردد 12054.
  • الاستقطاب أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ 6/5.
  • معدل الترميز 27500.
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rabab ahmedمنذ يومين
0

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