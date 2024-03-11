مليون مبروك هتاخد فلوس بالهبل “.. الحكومة تعلن عن شروط الخروج على المعاش + حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع العام والخاص

الحكومة تعلن عن شروط الخروج على المعاش وكيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع العام والخاص، ‏دائمًا ما تسعى الحكومة المصرية إلى إدخال البهجة على جميع الموظفين العاملين في القطاعات العامة والخاصة بها، ونظرًا لأن جميع الموظفين يبذلون جهدًا كبيرًا خلال فترة العمل الخاصة بهم تقدم لهم الدولة في النهاية مكافأة نهاية الخدمة تقديرًا لجميع المجهودات التي تم تقدمها للدولة وتكون هذه المكافأة مبلغ مالي كبير يحصل عليه كل موظف عندما يصل إلى سن المعاش والذي يحدد على حسب القطاع الذي يعمل فيه.

شروط الخروج على المعاش

السن المعروف للخروج على المعاش في أغلب المؤسسات الحكومية والخاصة هو سن الستين وبعد هذا السن يحصل الموظف على مكافأة نهاية الخدمة، وهناك مجموعة من الشروط حتى يتمكن الموظف من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة:

‏يحصل الموظف بعد خروجه على المعاش على ‫نصف الراتب الذي كان يحصل عليه كل شهر في السنوات الخمس الأولى من العمل بعد الخروج على المعاش.

‏وتستمر هذه العملية وهي الحصول على ‫نصف الراتب لمدة خمس سنوات بعد الخروج على المعاش.

‏ويتم صرف المكافأة الخاصة بنهاية مدة الخدمة وتعتمد القيمة على الراتب الخاصة بالموظف في السنوات الأخيرة من عمله والتي تقدر بال 18 عام الآواخر من مدة العمل.

‏وتحسب قيمة المكافأة عن طريق أخذ قيمة الراتب الخاص بالموظف من كل سنة من سنوات العمل باستثناء السنوات الخمس الأولى.

حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع العام والخاص