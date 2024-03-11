“فرصة لربح مليون ونصف ريال!!”.. طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 الموسم السادس على قناة السعيدة اليمنية مع مايا العبسي

طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024، الالاف من المواطنين يبحثون عن طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 التي تعد واحدة من أشهر المسابقات التي تتسم بمصداقية ونزاهة، حيث تقدم مسابقة طائر السعيدة أسئلة متنوعة على مدار شهر رمضان الكريم وفي حالة تمت الاجابة عليها بشكل صحيح تكون أمامك فرصة للفوز بالجائزة المالية القيمة والتي تقدر هذا الموسم بنحو مليون ونصف ريال، واليكم خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024.

طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

أما عن طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 الموسم السادس فهي بسيطة للغاية، ويستطيع أي مواطن الاشتراك في تلك المسابقة، حيث تجوب الاعلامية مايا العبسي مقدمة البرنامج في الشوارع بين الناس وتطرح عليهم الكثير من الاسئلة في مختلف المجالات ومن يجيب بشكل صحيح يربح الكثير من الجوائز، كما تطرح سؤال للمشاهدين يوميا وعليهم ارسال الاجابة عبر الرابط الالكتروني الخاص بالمسابقة، واليكم خطوات الاشتراك في مسابقة طائرة السعيدة الموسم السادس 2024:

قم بالدخول إلى الرابط الرسمي لمسابقة طائر السعيدة.

قم بالضغط على الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024.

الآن قم بادخال الاسم الرباعي الخاص بك بشكل صحيح.

قم بادخال رقم الهاتف الخاص بك.

قم بادخال اسم المحافظة التي تقيم بها.

قم بالضغط على كلمة “اشتراك” ليكتمل التسجيل.

الآن أن مؤهلا للاشتراك في المسابقة والاجابة على كافة الاسئلة الخاصة بها.

يتم اختيار اسم الفائز بشكل عشوائي والاعلان عنه خلال الحلقة القادمة.

تردد قناة السعيدة اليمنية 2024

ومن المعروف أن مسابقة طائر السعيدة تطرح أسئلة في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك التاريخ والثقافة والمجتمع والدين، وتتطلب الكثير من التفكير للوصول إلى الحل الصحيح ومن يحل هذه الأسئلة يحصل على جوائز قيمة، واليكم تردد قناة السعيدة اليمنية 2024 الناقلة للمسابقة على كافة الاقمار:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة السعيدة اليمنية علي عرب سات: