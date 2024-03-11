” صدمة لأصحاب الأيجار القديم “.. رسميا الحكومة تقرر زيادة أسعار الإيجار القديم.. تعرف عليها الآن

الحكومة تقرر زيادة أسعار الإيجار القديم، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة أسعار الإيجار القديم سوف يتم تطبيق زيادة جديدة في الشهر القادم وتتم هذه الزيادة بناءً على القانون رقم 10 لعام 2022 والذي ينص على زيادة جميع الإيجارات القديمة وكانت الزيادة في عام 2022 ثلاث مرات وكانت الزيادة في عام 2023 الخمس أضعاف، وسوف تحدث زيادة جديدة في عام 2024 نحن على مقربة من تنفيذها وينتظرها الجميع لتكون هذه الزيادة هي الثالثة.

الحكومة تقرر زيادة أسعار الإيجار القديم

‏لا تخضع جميع الحالات إلى زيادة الإيجار القديم، ولكن تم فرض معدل الزيادة فقط على مجموعة من الحالات وعددهم ستة ويتم تطبيق القانون عليهم وهم :

‏مجموعة الهيئات والطوائف التي يتم الاعتراف بها بشكل دولى والتي تنضم بشكل جزئي واعتباري مع هيئة الأوقاف.

‏الأحزاب والجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تم تأسيسها وأيضًا جميع الشركات التجارية والمدنية.

‏تقديم إثبات بالشخصية الإعتبارية لجميع الأشخاص التي تتواجد في مجموعات والأموال أيضًا.

‏هناك تأثير كبير للإرتفاع الذي حدث على الإيجار القديم في جميع المحافظات.

‏ ما هو معدل الزيادة في الإيجار القديم والعقوبة المفروضة على الممتنع