“ثبت القناة الآن” نزل تردد قناة وناسة 2024 للأطفال واستمتع بأغاني لولو بجميع الأقمار

تردد قناة وناسة 2024، تقوم القناة بتقديم محتوى غنائي للأطفال بشكل تعليمي لتعلمهم السلوكيات الصحيحة من خلال فقرة غنائية يقدمها مجموعة من الأطفال، ويمكنكم الاستمتاع بمشاهدتها عبر تردد قناة وناسة الجديد وإعادة ضبط القناة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات من خلال جهاز التحكم الخاص بالتلفاز.

تردد قناة وناسة 2024

يمكنكم إعادة ضبط تردد قناة وناسة 2024 للأطفال عبر ترددها الجديد من خلال جهاز التحكم الخاص بالتلفاز عبر القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة : 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح : 5/6.

الجودة: SD.

قناة وناسة على عرب سات

للاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة بقوة اشارة عالية يمكنك تحميل القناة عبر ترددها الجديد عبر القمر الصناعي عرب سات على التردد التالي:

تردد القناة : 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح : 3/4.

الجودة: HD.

كما يمكنكم ضبط القناة على جهازك من خلال اتباع الخطوات الآتي:

قم بالذهاب للإعدادات الخاصة بالقناة من خلال ريموت التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز.

قم باختيار خانة البحث اليدوي.

قم بكتابة التردد الجديد للقناة ثم اضغط بحث.

بذلك تم تنزيل القناة.

اغاني قناه وناسة

تقدم قناة وناسة للأطفال باقة متنوعة من الأغاني المميزة التي يعشقها الأطفال بشكل تلقائى ويتفاعلون معها ومن هذه الأغاني التالي:

اغنية وناسة وناسة.

بيب بيب.

لولو الشطورة.

لولو وماما.

مين اللي سرق الجزمه.

حرامي سرق لولو.

لولو يا لولو.

يا لولو في نونو.

حبيب البابا.

اجا الحلو.

لوليات صغار.

أنا الشاطر.

حناني حناني.

شاطر.

لا تفتح الباب يا لولو

مميزات قناة وناسة بيبي الجديدة 2024