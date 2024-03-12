“أقوي مسلسلات رمضان” تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل العتاولة ومن هم نجوم المسلسل..!!

وفقا لإعلان منتجي مسلسل العتاولة، من المزمع عرض هذا العمل الفني خلال شهر رمضان المقبل، ومن المتوقع أن يكون الإثنين 11 مارس أول أيام عرضه، يترقب الكثير من عشاق الدراما المصرية والعربية طرح هذا المسلسل بفارغ الصبر، يضم المسلسل مجموعة من نجوم الفن، حيث يمتلك كل منهم القدرة على تقديم أداء بطولي يستحق الاعتراف به في عمل منفرد، مما يجعلهم مرشحين قويين لنيل الجوائز خلال فترة المنافسة الرمضانية هذه.

قصة المسلسل والنجوم المشاركين

من المنتظر أن يكون مسلسل العتاولة من بين الأعمال الدرامية البارزة في شهر رمضان، فإلى جانب الفريق الفني المتميز، تبرز قصته المميزة التي تجري في أحد شوارع مدينة الإسكندرية، حيث يتمحور الحبكة حول شخصية نصار، الذي يؤدي دوره الفنان الكبير أحمد السقا، والذي سيواجه العديد من التحديات والأحداث الملحمية خلال تطورات القصة، من بين ما يميز مسلسل العتاولة هو تجمعه لنخبة من نجوم الدراما المصرية المتميزين، حيث يشمل طارق لطفي، وميمي جمال، وباسم سمرة، ومريم الجندي، ومصطفى أبو سريع، ونهى عابدين، وسامي مغاوري، بالإضافة إلى أحمد السقا، وزينة، ومحمد التاجي.

القنوات الناقلة للمسلسل

بالنسبة للقنوات المنقلة لمسلسل العتاولة، فأكدت قناة إم بي سي مصر بشكل قاطع أنها الحائزة الوحيدة على حق البث الحصري لحلقات المسلسل، بالإضافة إلى عرض بعض المسلسلات الأخرى مثل المداح 4 وغيرها، يدور موضوع المسلسل حول مدينة الإسكندرية ومغامرات النجم المصري السقا في دور نصار، الذي يمارس العديد من الأنشطة غير القانونية حتى يصادم مصيره بفنانة زينة التي تجسد دور حنا، والتي تسعى جاهدة لتغييره وتحوليه عن طريق الخطأ. ومع ذلك، سيواجه الثنائي الكثير من التحديات والمعوقات في رحلتهم.