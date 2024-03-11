حمل الآن.. أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق عبر منصة مظلتي

تقوم الحكومة في العراق بتقديم الدعم للكثير من المواطنين التي تستحق الدعم في جميع محافظات البلاد، نظرا للأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها العراق حاليا والتي أدت إلى تدهور الظروف المعيشية لعدد كبير من المواطنين العراقيين حيث تم استفادة 46,768 أسرة عراقية من هذا الدعم، وهناك اهتمام كبير من المواطنين في العراق بمعرفة أسماء الأشخاص الذين يستحقون الرعاية الاجتماعية المقدمة في الوجبة الأخيرة، من المتوقع أن تقوم وزارة العمل العراقية بإصدار الدفعة السابعة خلال شهر رمضان، من أجل تمكين العديد من المواطنين من الاستفادة منها، وأعلنت الوزارة عن رابط خاص يتيح الاستعلام عن الأسماء عبر الإنترنت بسهولة ويسر، وسوف نتناول معكم التفاصيل في الأسطر القليلة القادمة، لذا يرجي متابعتنا.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق

يترقب العديد من المواطنين إعلان أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، حيث يتم فحص ومراجعة جميع الطلبات المقدمة من قبل المواطنين العراقيين، ثم سيتم الإعلان عن قوائم المستحقين للدعم الاجتماعي، حتى يتسنى لهم الحصول على المساعدة التي تساهم في تخطي التحديات، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن ذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك، يمكنك معرفة الأشخاص المستحقين للرعاية الاجتماعية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية، عليك الدخول علي منصة مظلتي الالكترونية .

ثم النقر علي خانة الوجبة السابعة.

ثم إدخال جميع البيانات.

ثم انقر على الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

من ثم قم بالنقر فوق خانة التحميل.

سيتم عرض جميع القوائم الخاصة بالأشخاص المؤهلين للحصول على الدعم الاجتماعي.

شروط الحصول علي برنامج الرعاية الاجتماعية

تم تحديد بعض الشروط التي يجب توفرها للحصول على المساعدة الاجتماعية، وهي على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في العراق.

أن يتجاوز عمر المتقدم عن 16 عام.

يجب أن تكون الأسرة مكونه من أربع أفراد كحد ادني.

أن لا يتلقى التقدم أي مساعدات مثل المعاشات والتأمين الاجتماعي.

تشمل الرعاية الاجتماعية أيضا الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في التنقل أو الحركة.

النساء الأرامل يستفيدن من الدعم الاجتماعي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

للاستفادة من الخدمات الاجتماعية في العراق، يجب أن يقدم المتقدم بعض الوثائق الضرورية مثل:

بطاقة التموين.

بطاقة سكن.

هوية وطنية وتكون سارية.

الفئات المستحقة من برنامج الرعاية الاجتماعية

يتضمن هذا القانون الأسر والأفراد الذين يعيشون دون مستوى الفقر في العراق، بغض النظر عن جنسيتهم العراقية أو الأخرى للمقيمين في البلاد بشكل دائم.