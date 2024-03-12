نزلها الآن.. تردد قناة المسار 2024 الليبية على القمر نايل وعرب سات وشاهد اجدد المسلسلات بجودة عالية HD

يبحث المتابعون عن تردد قناة المسار 2024 الليبية، حيث تعتبر تلك القناة من أشهر القنوات الموجودة على التلفزيون الليبي، وذلك يرجع إلى العدد الكبير الذي تعمل على عرضه القناة من أمتع الأفلام والمسلسلات والبرامج الترفيهية والإخبارية كذلك، وبالتالي أدى ذلك إلى تكوين شعبية كبيرة متابعة لها، وتحرص القناة على عرض كل ما هو جديد وحصري للمتابعين.

تردد قناة المسار 2024 الليبية

قامت إدارة القناة بتغيير تردد قناة المسار الليبية حتى يكون بإمكان جميع المتابعين تنزيلها، ولتنزيل القناة يتم استخدام الترددات التالية:

القمر الصناعي عرب سات التردد 11315 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 4 / 3 الاستقطاب عمودي

القمر الصناعي نايل سات التردد 10873 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 4 / 3 الاستقطاب عمودي

مزايا قناة المسار الليبية 2024

حققت قناة المسار الليبية شعبية واسعة بين المتابعين سواء كانوا ليبيين أو من دولة أخرى، وذلك يرجع لتمتعها بعدد من المزايا، والتي يعتبر أبرزها ما يلي: