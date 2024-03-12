يا غنامتي ماء ماء .. تردد قناة وناسة بيبي 2024 علي التلفزيون نايل سات في رمضان

تقدم قناة وناسة بيبي العربية للأطفال الصغار تجربة ترفيهية متكاملة، تتنوع محتوياتها لتشمل الأناشيد والأغاني التعليمية بلهجة عربية سهلة لتعزيز التفاعل والفهم لدى الصغار، تمتاز القناة بأنها مجانية وغير مرتبطة بأي رسوم مالية، مما يسهل على العائلات الوصول إليها بسهولة. بالإضافة إلى ذلك تقوم القناة ببث محتواها على مدار الساعة دون انقطاع، وتتميز بجودة عالية في الصوت والصورة، للوصول إلى بيانات القناة وتحميلها عبر القمر الصناعي النايل سات والعربسات يجب إتباع الخطوات التالية.

تردد قناة وناسة بيبي 2024 الجديد

التردد : 11470.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الاستقطاب : عمودي.

تبرز قناة وناسة محتوى فريد ومميز، حيث تسعى جاهدة لجذب فئة واسعة من المتابعين الصغار في جميع أنحاء الدول العربية، يتمثل التميز في محتواها المتنوع الذي يشمل الأناشيد والأغاني التعليمية، مع التركيز على تقديمها بلهجة عربية سهلة لتحفيز التفاعل والفهم لدى الأطفال.

خطوات استقبال قناة وناسه علي التلفزيون

الدخول على الإعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

اختيار القمر الصناعي بالضغط على نايل سات.

الضغط على تثبيت يدوي.

اضافة تردد القناة والاستقطاب، ثم معامل الترميز.

الضغط على موافق.

سيتم عرض القناة بعد ثوان قليلة.

مميزات قناة وناسة للاطفال

تذيع القناة أشهر برامج يعرفها الأطفال في الوطن العربي مثل برنامج دكتور الحقني.

برنامج جوعانة والله جوعانة.

برنامج بم بم حيوانات.

برنامج أنا لولو ساعدني.

برنامج وين سنك يا لولو.

برنامج يا غنامتي ماء ماء.

أغنية هابي بيرث داي.

أغنية بيبي شاور.

أغنية وصل وصل.

لولو يسعدوا.

أغنية وينك يا لولو.

أغنية القطة توته.

أغنية ماما تحبني بابا يحبني.

قناة وناسة هي إحدى القنوات التلفزيونية التي تعمل على توفير محتوى ترفيهي متنوع ومسلي للمشاهدين، تأسست القناة بهدف تقديم برامج تلفزيونية تناسب جميع الفئات العمرية وتلبي اهتمامات متنوعة، يتنوع محتوى القناة بين البرامج الكوميدية، الأفلام السينمائية، البرامج الواقعية، والبرامج الثقافية.