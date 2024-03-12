«هتتفرج براحتك».. موعد بث مسلسل الحشاشين على قناة dmc.. تابع أقوي مسلسلات رمضان..!!

تصدر موعد عرض مسلسل الحشاشين قوائم البحث على شبكة الإنترنت في بداية شهر رمضان، حيث يروي العمل قصة حسن الصباح في سياق تاريخي مشوق، ويشارك في ماراثون رمضان 2024،أعلنت قناة dmc مساء البارحة عن جدول عرض وإعادة عرض المسلسل الذي يؤدي دور البطولة فيه النجم كريم عبدالعزيز، وفور عرض البرومو الدعائي للمسلسل، أثار إقبالا كبيرا وحماسا من قبل الجمهور الذي يترقب بفارغ الصبر كشف أسرار قلعة آلموت، المعقل الذي اعتمدته جماعة الحشاشين كمعقل لها.

عرض المسلسل

يتزايد الاهتمام بمعرفة جدول عروض مسلسل الحشاشين، الذي تم الإعلان عنه في نهاية شهر رمضان الماضي، يحتل هذا المسلسل مكانة بارزة في محرك البحث العالمي جوجل، بالإضافة إلى موقع تبادل التغريدات الصغيرة تويتر وغيره من منصات التواصل الاجتماعي، يتميز مسلسل الحشاشين بتجمع عدد كبير من نجوم الفن المصري، كما أنه من إخراج بيتر ميمي، أحد أبرز المخرجين في مصر والوطن العربي.

موعد عرض المسلسل

سوف يتم عرض مسلسل الحشاشين ببطولة الفنان الكبير كريم عبد العزيز في تمام الساعة التاسعة والربع مساء كل يوم، بتوقيت القاهرة بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرضه في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، يذكر أن إعادة عرض مسلسل الحشاشين ستكون في تمام الساعة الثانية والربع صباحا في اليوم التالي بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة والربع صباحا بتوقيت الرياض والدوحة كما ستعاد الحلقة الثالثة في تمام الساعة الرابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.