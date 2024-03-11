” زغاريط من هنا للصبح “.. الحكومة تعلن عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.. مرتبك هيوصل 12200

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود زيادة على جميع المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور وذلك للعاملين بالقطاع الحكومي والعام، لذا ازدادت التساؤلات عن قيمة هذه الزيادة وعن موعد صرف مرتبات شهر مارس نظرا لأنه موعد قبض شهر مارس سيكون قبل العيد لذا سنتعرف معا اليوم على مواعيد صرف المرتبات في السطور القادمة فتابعونا.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

‏قامت وزارة المالية المصرية بتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بموعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 حيث سوف يتم البدء في صرف مرتبات جميع العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة يوم 21 من شهر مارس 2024.

وذلك لتستمر عملية صرف المرتبات لمدة خمس أيام متتالية ويكون آخر موعد لصرف المرتبات يوم 27‏/3‏/2024.

‏قيمة الزيادة على مرتبات شهر مارس

‏الكثير من الأشخاص العاملين في القطاعات المختلفة بجمهورية مصر العربية يتساءلون عن قيمة الزيادة على المرتبات الخاصة بهم: