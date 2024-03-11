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” زغاريط من هنا للصبح “.. الحكومة تعلن عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.. مرتبك هيوصل 12200
مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024
مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود زيادة على جميع المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور وذلك للعاملين بالقطاع الحكومي والعام، لذا ازدادت التساؤلات عن قيمة هذه الزيادة وعن موعد صرف مرتبات شهر مارس نظرا لأنه موعد قبض شهر مارس سيكون قبل العيد لذا سنتعرف معا اليوم على مواعيد صرف المرتبات في السطور القادمة فتابعونا.
مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة
- قامت وزارة المالية المصرية بتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بموعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 حيث سوف يتم البدء في صرف مرتبات جميع العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة يوم 21 من شهر مارس 2024.
- وذلك لتستمر عملية صرف المرتبات لمدة خمس أيام متتالية ويكون آخر موعد لصرف المرتبات يوم 27/3/2024.
قيمة الزيادة على مرتبات شهر مارس
الكثير من الأشخاص العاملين في القطاعات المختلفة بجمهورية مصر العربية يتساءلون عن قيمة الزيادة على المرتبات الخاصة بهم:
- يحصل الموظفين في الدرجة الممتازة على راتب قيمته تصل إلى 12200 جنيه.
- أما عن الدرجة العليا فتكون قيمة الراتب الخاص بهم حوالي 10200 جنيه.
- بينما المدير العام في جميع القطاعات المختلفة تكون قيمة الراتب الخاص به 9200 جنيه.
- بينما الموظفين في الدرجة الأولى تكون قيمة الراتب 8200 جنيه.
- وكذلك موظفي الدرجة الثانية تكون قيمة الراتب الخاص بهم 8000 جنيه.
- والعاملين في الدرجة الثالثة تكون قيمة الراتب الخاص بهم حوالي 7500 جنيه.
- وجميع العاملين في الدرجة الرابعة يحصلون على رواتب بقيمة 7000 جنيه.
- رواتب الدرجة الخامسة تكون بقيمة 6500 جنيه.
- أما عن الدرجة الأخيرة وهي الدرجة السادسة فيحصل الموظفين فيها على 6000 جنيه.