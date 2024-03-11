عايزة تعرفي إيه أحسن أكلات السحور في رمضان 2024؟

اليوم سنقدم لكم أفضل وجبات السحور في رمضان 2024 تعطيك القوة وتمنع عنك العطش أثناء الصيام، تعتبر وجبة السحور من أكثر الوجبات التي يجب الاهتمام بها من خلال تناول أطعمة مغذية، تساعد على تحمل ساعات الصيام، لذلك أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم على ضرورة تناول وجبة السحور قال تسحروا فإن السحور بركة، لكن يجب أن نركز على الأطباق الخفيفة في هضمها، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

أفضل وجبات السحور في رمضان 2024

السحور من أكثر الوجبات التي يجب الاهتمام بها في شهر رمضان الكريم، نظرا لكونها تعطي لنا طاقة أثناء فترة الصيام، اليوم سنقدم لكم أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها، وهي كالآتي:

الماء شيء رئيسي لا نستطيع أن نستغني عنه، حيث يساعد كثيرا على ترطيب الجسم وتحمل الصيام.

الشوفان: من أكثر الوصفات التي يلائم تقديمها في السحور من خلال تحضيرها بالحليب والفواكه.

التمر: من أكثر المأكولات التي تتضمن على الكثير من العناصر الغذائية، حيث تعطي طاقة للجسم.

الفول: يمكنك تناول الفول بزيت الزيتون والليمون، يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة.

الحليب أو الزبادي: يساعد على تسهيل الهضم، ويتضمن على البروتين والكالسيوم مع إمكانية إضافة المكسرات إليه.

الخضروات: الخس، الخيار من أكثر الخضروات التي تعطي الجسم بالسوائل اللازمة مع عدم الشعور بالشبع.

الجبن والبيض من أكثر المكونات التي تتضمن على بروتين جيد وكالسيوم.

الفواكه: تتضمن على بوتاسيوم، ماغنسيوم، تفاح، بطيخ.

الخبز الأسود: يعطي نشاط للجسم.

الأطعمة التي الأفضل تجنبها في وجبة السحور

العصائر الصناعية أو المواد الحافظة.

أطعمة دهنية ومقلية.

التوابل والطعام الحار.

المخللات تزيد من العطش أثناء الصيام.

السكريات.

المشروبات الغازية بجميع أنواعها.

أفضل موعد السحور

الأفضل تأخير وجبة السحور حتى يمكنك الشعور بالشبع لفترات طويلة.

وجبة السحور للأطفال

الاطفال التي تناسب أعمارهم للصيام، يجب الاهتمام بتناول وجبة السحور من خلال إضافة البيض، الخبز، الجبن، التمر الحليب، كل تلك المكونات تساعد إعطاء الجسم الطاقة اللازمة وتمد جسم طفلك بجميع ما يحتاج.

قدمنا لكم اليوم أفضل وجبات السحور في رمضان 2024 تعطيك القوة وتمنع عنك العطش طوال فترات صيام.