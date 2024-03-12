“انك مجيب الدعاء”.. دعاء اليوم الثاني من رمضان مكتوب 2024 ودعاء ثاني يوم رمضان مستجاب للرزق والمغفرة من السنة النبوية

دعاء اليوم الثاني من رمضان مكتوب 2024، يبحث الالاف عن دعاء اليوم الثاني من رمضان مكتوب 2024 بالتزامن مع اقتراب اذان الفجر، حيث يحب المسلمين ترديد دعاء اليوم الثاني من رمضان 2024 خاصة في الثلث الاخير من الليل لتكون أبواب السماء مفتوحة خاصة ونحن نعيش أيام مباركة، وخلال السطور القادمة سنقدم لكم دعاء ثاني يوم رمضان من السنة النبوية والقرآن الكريم.

دعاء اليوم الثاني من رمضان مكتوب 2024

واليكم دعاء اليوم الثاني من رمضان مكتوب 2024 لتردده حتى اذان المغرب، ولكن فلابد من التنويه بأن الدعاء ليس كلمات يتم ترديدها باللسان، وإنما هو أمنيات وحاجات يرغب فيها العبد فيتضرع بها إلى الله عز وجل بقلبه قبل لسانه موقنن بالاجابة، واليكم دعاء اليوم الثاني من رمضان 2024:

اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابًا، اللهم تقبله مني واجعل ذنبي مغفورًا وصومي مقبولا.

اللهم بلغنا رمضان هذا العام، اللهم بلغنا رمضان هذا العام، اللهم بلغنا رمضان هذا العام، اللهم إنك أحييتنا إلى هذا الوقت فبلغنا رمضان وأحينا إلى رمضان.

اللهم أدخلنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وقد غفرت لنا، اللهم بارك لنا في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام.

اللهم أهل رمضان علينا بالأمن والإيمان، والسلام، وراحة البال، واسألك أن أعتق رقابنا من نار جهنم، وارزقنا رضاك والجنة يا رحمن يا رحيم.

اللهم إني توكلت عليك وأنت خير وكيل يسر لي أمري، وأصلح لي حالي، وأغفر لي ذنبي، ولا تكلني طرفة عين، والحقني مع الصالحين.

يا رب العرش العظيم في أول يوم في رمضان اسألك أن ترحمنا، وتغفر لنا، ولا تخرجنا منه إلا وأنت راض عنا، واغفر لنا جميع خطايانا يا أرحم الراحمين، يا غفور.

دعاء ثاني يوم رمضان 2024