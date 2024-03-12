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“انك مجيب الدعاء”.. دعاء اليوم الثاني من رمضان مكتوب 2024 ودعاء ثاني يوم رمضان مستجاب للرزق والمغفرة من السنة النبوية
دعاء اليوم الثاني من رمضان مكتوب 2024
دعاء اليوم الثاني من رمضان مكتوب 2024، يبحث الالاف عن دعاء اليوم الثاني من رمضان مكتوب 2024 بالتزامن مع اقتراب اذان الفجر، حيث يحب المسلمين ترديد دعاء اليوم الثاني من رمضان 2024 خاصة في الثلث الاخير من الليل لتكون أبواب السماء مفتوحة خاصة ونحن نعيش أيام مباركة، وخلال السطور القادمة سنقدم لكم دعاء ثاني يوم رمضان من السنة النبوية والقرآن الكريم.
دعاء اليوم الثاني من رمضان مكتوب 2024
واليكم دعاء اليوم الثاني من رمضان مكتوب 2024 لتردده حتى اذان المغرب، ولكن فلابد من التنويه بأن الدعاء ليس كلمات يتم ترديدها باللسان، وإنما هو أمنيات وحاجات يرغب فيها العبد فيتضرع بها إلى الله عز وجل بقلبه قبل لسانه موقنن بالاجابة، واليكم دعاء اليوم الثاني من رمضان 2024:
- اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابًا، اللهم تقبله مني واجعل ذنبي مغفورًا وصومي مقبولا.
- اللهم بلغنا رمضان هذا العام، اللهم بلغنا رمضان هذا العام، اللهم بلغنا رمضان هذا العام، اللهم إنك أحييتنا إلى هذا الوقت فبلغنا رمضان وأحينا إلى رمضان.
- اللهم أدخلنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وقد غفرت لنا، اللهم بارك لنا في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام.
- اللهم أهل رمضان علينا بالأمن والإيمان، والسلام، وراحة البال، واسألك أن أعتق رقابنا من نار جهنم، وارزقنا رضاك والجنة يا رحمن يا رحيم.
- اللهم إني توكلت عليك وأنت خير وكيل يسر لي أمري، وأصلح لي حالي، وأغفر لي ذنبي، ولا تكلني طرفة عين، والحقني مع الصالحين.
- يا رب العرش العظيم في أول يوم في رمضان اسألك أن ترحمنا، وتغفر لنا، ولا تخرجنا منه إلا وأنت راض عنا، واغفر لنا جميع خطايانا يا أرحم الراحمين، يا غفور.
دعاء ثاني يوم رمضان 2024
- اسألك بكل اسم لك يا رحمان يا رحيم يا غفور أن تتقبل منا طاعتنا، ودعائنا، وطاعتنا، وتقربنا منك، وألا تحرمنا من رحمتك في الآخرة قبل الدنيا.
- اللهم إني تبت إليك، واستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء، اسألك التوبة النصوحة فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
- رب العرش العظيم إني اسألك أن اغفر لي ذنبي وأصلح لي أموري إنك تغفر الذنوب لمن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، اللهم حببني في طاعتك، وفيمن يحبك.
- يا الله أنت أعلم بما عملت فاغفر لي، وارحمني من عذاب جهنم، وابعد عني شر نفسي، واهدني إلى أحسن الأخلاق، وأصرف عني سيئات ما عملت.
- اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وبك خاصمنا، وإليك أنبنا، وإليك حاكمنا، إني اسألك أن اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا يا رحمن يا رحيم.
- إني اسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور إيمانًا، وأصرف عنا شر ما قضيت، وارحمنا يا رحيم.
- اللهم أصلح لي ديني، ودنياي، وآخرتي التي فيها معادي، وارزقنا حسن الخاتمة، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد، وآله وأصحابه أجمعين.
- اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
- اَللهم اجعلني فيه مِن المُستَغْفِرين، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصالحين القانِتين، وَاجعَلني فيه مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمين.
- اَللّهُمَّ زَيِّنِّي فيهِ بالسِّترِ وَالْعَفافِ، وَاسْتُرني فيهِ بِلِباسِ الْقُنُوعِ وَالكَفافِ، وَاحْمِلني فيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإنصافِ، وَآمنِّي فيهِ مِنْ كُلِّ ما اَخافُ بِعِصْمَتِكَ ياعصمَةَ الْخائفينَ.