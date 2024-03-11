موعد عرض واعادة مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز في رمضان 2024 على DMC وDMC دراما

قبل ساعات قليلة من انطلاق موسم الدراما الرمضانية لعام 2024 قامت شبكة قنوات DMC بالكشف عن مواعيد عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الذي يقوم ببطولته النجم كريم عبد العزيز حيث سيتم عرضه بشكل حصري على قناتي DMC وDMC دراما ومن المقرر أن يبدأ عرض هذا المسلسل الغد وسيتم أيضا طرحه على منصة واتش إت الإلكترونية تأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات الضخمة لانطلاق موسم الدراما الرمضانية حيث يعد مسلسل الحشاشين من بين الأعمال المنتظرة بشدة في هذا الموسم ويأتي هذا المسلسل ضمن قائمة الإنتاجات الضخمة التي تهتم بها شبكة قنوات DMC حيث يتمتع بقصة مثيرة ومشوقة ويضم نخبة من النجوم البارزين في الساحة الفنية.

موعد عرض واعادة مسلسل الحشاشين

يشهد مسلسل الحشاشين للفنان الكبير كريم عبد العزيز إطلاقه الرسمي على شبكة قنوات DMC وDMC دراما في موسم الدراما الرمضانية لعام 2024 ومن المقرر بدء عرضه في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على قناة DMC في حين سيتم عرضه على قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً ولمن لا يتمكن من متابعته التلفزيوني سيكون بإمكانهم متابعة المسلسل على منصة واتش إت في تمام الساعة السابعة مساء.

هذه المعلومات تم الإعلان عنها بواسطة المخرج بيتر ميمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتأتي هذه الخطوة في سياق التحضيرات الكبيرة التي تقوم بها الشبكة لاستقبال موسم الدراما الرمضانية حيث يعد مسلسل الحشاشين واحدًا من الأعمال المنتظرة بشغف في هذا الموسم.

مواعيد إعادة مسلسل الحشاشين

تتضمن القائمة الزمنية لإعادة مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبد العزيز على شبكة قنوات DMC وDMC دراما مجموعة متنوعة من المواعيد، حيث ستكون متاحة للمشاهدين في اليوم التالي للعرض الأصلي وتأتي هذه الخطوة في إطار تلبية احتياجات ومتطلبات الجمهور لمتابعة المسلسل في أوقات مختلفة خلال اليوم.

فبالنظر إلى الجدول الزمني سيتم إعادة عرض المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة 1:45 صباحًا وسيتم تكراره مرة أخرى في الساعة 4:15 مساءً على قناة DMC بالنسبة لقناة DMC دراما ستكون هناك إعادتان الأولى في الساعة 6:30 صباحا والثانية في الساعة 1:30 مساء.